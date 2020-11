El laureado filme dirigido por Alejandro González Iñárritu ha vuelto a los cines de la Comarca Lagunera con el objetivo de celebrar dos décadas de su llegada a los cines y del éxito que logró, tan es así que fue nominado a Mejor película de habla no inglesa.

Restaurada en imagen y audio, la ópera prima de Alejandro González Iñárritu, ganadora de casi 60 galardones internacionales, estará en cartelera por algunos días en la Comarca.

"El Negro", como se le conoce al realizador, recordaba en aquella época que él mismo en su juventud vivió como perro cuando, con unos cuantos billetes en el bolsillo, se aventuró a ir a Europa, durmiendo en la calle. "Pero fue una vida digna", comentaba orgulloso.

Para el aclamado director y quienes vivieron el rodaje de esta cinta, se trató de una mezcla de adrenalina y pasión para sacar adelante el proyecto.

El director mexicano recién recordó algunas de las anécdotas de Amores perros en el primer día del Festival Internacional de Cine de Morelia en una videoconferencia en la que participaron los actores Gael García Bernal, Adriana Barraza, Goya Toledo, Vanessa Bauche, Álvaro Guerrero, Jorge Salinas, José Sefami y Gustavo Sánchez Parra.

García Bernal relató cómo fue recibir una llamada telefónica desde México hasta Londres, donde estudiaba actuación. González Iñárritu, quien antes de ser cineasta fue locutor de radio, le preguntó con esa voz modulada si podía mandarle su guion para que lo leyera. García Bernal no sabía ni siquiera a qué dirección indicarle que lo enviara.

"Era una época en la que no entendía qué pasaba, no había leído un guion en mi vida", dijo. "Era una época en la que así, con esa inocencia y esa entrega, de alguna manera siento que me pasó la película y la transcurrí confiando y sabiendo que estaba en un lugar en el que después iba a estar muy agradecido".

Por su parte, Sánchez Parra tenía una escena en la que frenaba una camioneta para increpar al personaje de García Bernal. También era su primera película y tampoco había un guion, por lo que nunca se imaginó que le pedirían conducir, algo que no sabía hacer.

"Fue un gran inicio que me tumbó toda la seguridad y que me hizo retomarla de una manera increíble", dijo el actor.

El equipo de producción resolvió el problema empujando la camioneta y cambiando las velocidades por él para simular que conducía. Otro de los detalles es que el actor les tenía pánico a los perros, pero tenía que actuar en escenas de peleas entre estos animales. Solo se atrevió a confesar este pavor al director.

"Tenías fobia a los perros", dijo González Iñárritu. "Te sobrepusiste a tu miedo, controlaste el miedo y no sé cómo le hiciste, pero agarraste de los pelos a los perros más salvajes de México y nadie podría decir que no eras un maestro peleador de perros, y eso a mí me impactó muchísimo... Sobrepusiste todos tus miedos personales y mira adónde has llegado. Es un supermensaje para toda la gente".

Fechas adelantadas para poder rodar con los actores elegidos por el director, escasas semanas de preparación, un asalto real con pistola durante el rodaje, un sonido que no quedó a la primera, un presupuesto millonario que al quinto día de producción ya estaba sobrepasándose y un director debutante no impidieron que González Iñárritu materializara la visión que tenía para su cinta.

Desde entonces ha conseguido cinco Premios de la Academia, incluyendo dos a mejor director, por Birdman (Birdman o la inesperada virtud de la ignorancia) y The Revenant (Revenant: El renacido).

"Tenemos la oportunidad y el privilegio para vernos las caras todos con canas blancas ya", dijo González Iñárritu. "Hubo un antes y un después en la vida de todos los que estamos aquí, de alguna forma nos afectó... Es una película de todos y me siento privilegiado de haber podido contar con todos".

En la plática también participaron el creador de la música original de la cinta Gustavo Santaolalla, la diseñadora de vestuario Gabriela Diaque, los productores Mónica Lozano, Tita Lombardo, Francisco González y Martha Sosa, el director de sonido Martín Hernández, la supervisora musical Lynn Fainchten, el asistente de director Carlos Hidalgo, el artista de storyboard Fernando Llanos, y de manera remota el cinefotógrafo Rodrigo Prieto y el actor Emilio Echevarría, quien interpreta al sórdido personaje de "El Chivo".

La versión remasterizada de Amores perros inauguró el festival que terminó el pasado domingo en Morelia, capital del estado occidental de Michoacán, adonde viajó González Iñárritu para presentarla personalmente.