Ya es cosa del pasado

ando" Gorriarán no quiso entrar en controversia y optó por no reavivar el incidente del pasado lunes con Nacho Ambriz, por lo que buscó hablar de futbol y del próximo rival de los Guerreros: el Mazatlán FC.

"Son cosas que pasan, prefiero ya dejarle un poco de lado" señaló ayer el mediocampista uruguayo de Santos Laguna, mediante la conferencia de prensa virtual desde el TSM "fue un momento de calentura, creo que él (Ambriz) sabe lo que me dijo, yo reaccioné mal, no tenía que haber reaccionado así más allá de lo que me dijo" indicó tras la problemática con el estratega de León, donde se derivaron empujones en el túnel camino a los vestidores al finalizar el encuentro.

El charrúa confesó que ya pidió disculpas a sus compañeros y cuerpo técnico, en una situación por lo que le dijo el entrenador del equipo rival. "Son cosas para aprender, uno como ser humano también se enoja. En el futbol hay códigos y creo que el entrenador de ellos no lo sabe. Nuestro problema era con el árbitro, le estábamos protestando a él, pero son cosas que pasan, nosotros sabemos lo que pasó y son cosas que van a quedar ahí" enfatizando que ojalá vuelvan a enfrentarse a los Esmeraldas, para dejar las cosas en su lugar.

"Gorri" sabe que la escuadra sinaloense, saldrá a ganar el domingo en el Corona, aunque ellos también quieren el triunfo, para llegar con buen ritmo y motivados a la repesca. "Pensamos en ganar, sumar para escalar posiciones, sabemos que los que están arriba de nosotros, tienen partidos complicados y pueden perder puntos. La idea es ganar para subir la mayor cantidad de puestos posibles".

Además de la victoria, van a tratar de esperar algún resultado para terminar dentro de los ocho primeros en la tabla, reconociendo que tienen cosas por mejorar todavía, como volver a mantener el cero. "Es primordial, sabemos que con eso tendremos más situaciones de gol y que cualquiera de los delanteros nuestros, puede marcar diferencia arriba".

Agregó que lograron uno de los objetivos trazados para la campaña, que era clasificarse al repechaje, a pesar de las múltiples bajas que tuvieron por diferentes circunstancias. "Durante el torneo, la verdad que no pudimos entrenar el grupo completo por dos meses seguidos por el tema del COVID y lesiones, se hizo cuesta arriba el torneo, pero el equipo fue suficiente maduro para ganar cuando tenía que hacerlo y sumar también, pero es parte del aprendizaje para todo el plantel".

En cuanto al repechaje, para "Nando" será la primera vez que lo dispute, adelantando que será un poco raro el afrontarlo, ya que siempre ha expresado que la Liga MX es distinta a las demás, al brindarle la posibilidad de quien finalice en el puesto 12, el poder salir campeón, si es que gana todos los partidos. "Le da otra emoción a la liga y es respetable, también nuestro partido va a depender mucho si Mazatlán tiene chance o no, pero nosotros tenemos que hacernos fuertes en casa".

Destacó que a pesar de la derrota del pasado lunes, lo rescatable es que los verdiblancos están muy unidos de cara a la fase final del Guardianes 2020.

Lo que dejó claro Gorriarán, es que le gustaría enfrentar en el repechaje del Guardianes 2020 al Rebaño Sagrado. Si hoy terminara el torneo, laguneros y tapatíos se enfrentarían por un lugar en la liguilla, en la instancia de cuartos de final. El sudamericano está consciente que eliminar a las Chivas Rayadas, vestiría mucho rumbo al título: "es probable que nos enfrentemos con ellos", dijo el charrúa.

Pero "Nando" también agregó que medirse a cualquier equipo que entre en la repesca, será complicado, sin importar si juegan en casa o fuera. "Será muy difícil, ojalá que nos toquen ellos (Chivas), lo mejor que nos puede pasar es jugar contra lo mejor, por lo que trataremos de prepararlo".

1,350 MINUTOS jugados, acumula el uruguayo Gorriarán con los Guerreros en el Guard1anes 2020.