Pandemia afecta la piel

La ansiedad que se vive hoy en día, sin duda, también afecta la piel, por lo que hay que cuidarse bastante.

Cuando las personas están deprimidas, su piel tiende a hacer lo mismo. La pandemia de COVID-19 está generando ansiedad y tristeza, lo que de igual ha generado consecuencias dermatológicas

La edición digital de la revista Vogue México ha hecho un análisis al respecto. Siendo psicodermatóloga, una dermatóloga que presta especial atención a la psicología de nuestra piel, la Dra. Alia Ahmed maneja los problemas de la piel que pueden estallar como resultado de dichos estados.

De antemano, existen las preocupaciones sobre la piel de las que se escucha a diario, como el acné y el eccema, y luego están aquellas que tienen su origen en la angustia psicológica y son menos comprendidas, como pellizcarse la piel y la dismorfia.

Los sentimientos engañosos, según cuenta la doctora a Vogue, van de la mano con los inconvenientes de la piel.

"La ansiedad es un desencadenante bien conocido de la respuesta al estrés, que está relacionada con problemas de la piel como acné, eccema, urticaria, psoriasis, rosácea y trastornos del espectro obsesivo compulsivo.

"Otros vínculos establecidos incluyen picazón (las afecciones dermatológicas asociadas con picazón tienen niveles más altos de ansiedad y menor calidad de vida), brotes de enfermedades (especialmente psoriasis y eccema), urticaria, enrojecimiento y sudoración".

Si en estos días ha tenido problemas sentimentales o profesionales y al mismo tiempo le salieron granitos en la cara ya sabe porqué.

"El cerebro tiene una vía activada por el estrés que provoca la liberación de diversas sustancias químicas y hormonas que provocan la inflamación tanto en el cuerpo como en la piel.

"Los sentimientos de angustia emocional conducen a la liberación de una hormona del estrés (cortisol) que retrasa la curación, altera la barrera natural de la piel y afecta el sistema inmunológico, haciéndolo menos capaz de defenderse. Desde piel enrojecida, seca y con picazón hasta líneas, arrugas, pigmentación y opacidad, las sensaciones difíciles pueden llevar a que la piel no funcione o no se vea en su mejor momento", comenta la doctora en declaraciones difundidas por Vogue.

La doctora da algunos consejos para cuidarse la piel propensa a la ansiedad y a la depresión.

Gestiona tu entorno. Cree un ambiente positivo, con ayuda de velas, aromas, música o colores favoritos. Las personas se sienten más satisfechas y experimentan una mejor salud mental si se manejan bien las condiciones circundantes.

Diálogo con uno mismo. Mantén un mantra positivo para recitarte a ti mismo, especialmente en los momentos en que te sientas mal. Pruebe frases afirmativas como: "Me respeto a mí mismo, soy digno, soy único, no me rendiré". Piense en aquello por lo que está agradecido a diario y recuérdelo periódicamente.

Dormir mas. Duerma al menos ocho horas por noche para que la piel tenga tiempo de repararse. Elimina las influencias negativas. "Si notas que algo en tu vida te está agotando emocionalmente o te hace sentir mal contigo mismo, comienza el proceso de eliminarlo si puedes", dijo a Vogue.