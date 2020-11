Duras críticas para Juan Carlos Osorio en Colombia

El sistema de juego de Juan Carlos Osorio, bien conocido en México por su paso en la Selección Mexicana, no deja de crear críticas. Ahora fue Francisco Foronda, exfutbolista colombiano, quien reventó a su compatriota, tras su último paso por el Atlético Nacional de Medellín.

"Me parece un muy mal técnico, un muy mal estratega, un muy mal planificador de nóminas, pero se le abona que su intención es darle más intensidad al juego", comentó a la cadena televisiva Gol Caracol.

"Se le abona que quiso implementar acá en el futbol colombiano un poco de intensidad en el juego y con Nacional no lo logró porque no tiene integrada la fase defensiva, que es la base que te sostiene por momentos el juego", señaló con dureza el exfutbolista cafetalero.

Osorio, quien dirigió al Tricolor en la última Copa del Mundo, fue despedido del club cafetero, tras perder 0-3 ante Millonarios. En esta nueva etapa al frente de uno de los equipos más populares en Colombia, el "Profe" ganó 15 partidos, empató 15 y perdió nueve.

"No todo lo de Osorio es malo", comentó Foronda. "Él quiso hacer cosas importantes en Nacional, darle dinámica e intensidad al juego. No lo logró tampoco porque realmente para esto tienes que integrar las dos fases en el juego, que son la defensa y el ataque. Él solamente intentó integrar el ataque y el fútbol no se compone solo de ataque. Tienes que defender bien para atacar bien, si no, no vas a cumplir con los objetivos", sentenció Foronda, quien pasó por equipos como el Atlético Nacional, Once Caldas y La Equidad, jugando de defensa.