'Ya dejen de contar historias de vaqueros', demanda madre de 'Fanny' en aniversario de desaparición en Torreón

En el aniversario 16 de la desaparición de Silvia Stephanie Sánchez Viesca Ortiz, conocida como "Fanny", sus padres, los activistas Silvia Ortiz y Óscar Sánchez, realizaron un pronunciamiento en la Alameda de Torreón.

La madre expresó que son "16 años de impunidad, 16 años de corrupción, de opacidad, de omisión, de quedarse callados, de no buscar y de no hacer algo por la justicia para 'Fanny', ya cumplió 32 años, y de esos 32, 16, la mitad de su vida, no sabemos de ella".

Manifestó que su hija merece ser encontrada, "ya basta, ya dejen de contar historias de vaqueros".

El padre relató que tuvo una entrevista con la periodista Carmen Aristegui y en ella participó Alicia Pérez Duarte, extitular de la Fiscalía Especial para la Atención de Delitos Relacionados con Actos de Violencia Contra las Mujeres (Fevim) que en su momento llevó la investigación sobre el caso de la menor.

Agregó que la exfuncionaria realizó declaraciones "sumamente fuertes e importantes" al decir que García Luna y Medina Mora le ordenaron a Pérez Duarte abortar el operativo de recuperación cuando la tenían ubicada a la joven en Estados Unidos.