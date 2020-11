Andrés García deja fuera de su testamento a su hija Andrea García

Luego de que se diera a conocer que el actor Andrés García había puesto como heredero mayor a Roberto Palazuelos en su testimonio, e informó que su hija Andrea García había quedado fuera.

Andrés García dejó afuera de su testamento a su hija Andrea y afirma en EXCLUSIVA que no tiene contacto con ella desde hace más de 10 años. #Ventaneando Mira la transmisión en vivo y GRATIS de Azteca Uno. https://t.co/9syyJmJWXE pic.twitter.com/BpTmHp0u5u — Ventaneando (@VentaneandoUno) November 5, 2020

La actriz de 44 años no ha sido muy cerca a su padre y han tenido problemas en el pasado, por lo que Andrés decidió no dejarle nada de sus propiedades.

“Ella agarró una familia de gentes muy extrañas con las que yo no estoy de acuerdo, de costumbres y religiones raras", comentó en entrevista para Ventaneando.

“Yo a Andrea no sé donde está, Andrea desde hace muchos años ya decidió ‘cambiar de familia’. Andrea no le habla a su mamá, no me habla a mí, no le habla a su tía que es mi hermana, no le habla a Leonardo que es su hermano, no le habla a nadie", argumentó.