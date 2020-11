Roberto Alvarado destaca la importancia de la disciplina en los futbolistas

Roberto Alvarado, volante del Cruz Azul, subrayó la importancia de la disciplina en un futbolista porque, en caso de descuidarse, puede suceder lo del Guadalajara.

"Cada jugador es diferente, más allá de todo lo que pasa, tienes que ser disciplinado y cuidar tu trabajo, que es jugar futbol y que es lo más nos gusta, lo que nos da de comer y a nuestras familias. Debemos estar enfocados en lo nuestro y tratar de hacer lo mejor, siempre", comentó el celeste, en teleconferencia.

El "Piojo" fue cuestionado acerca de los comportamientos, en consecuencia de lo sucedido en el Rebaño, que separó a cuatro jugadores del plantel por indisciplinas y conflictos legales. Al ser uno de los mexicanos promesa a futuro, con apenas 22 años de edad y ya en el proceso de Gerardo Martino en la Selección Nacional, el zurdo fue serio en cuanto a las responsabilidades que implica su profesión.

"En todos los equipos hay alguien que te da buenos consejos, creo que depende de cada jugador. Ya sea en Chivas, Mazatlán o donde estés, siempre habrá distracciones y uno debe ser fuerte en la mente y enfocarse en el trabajo, ya que mañana no sabes qué puede pasar, como le pasó a los compañeros de Chivas. Uno debe ser consciente porque de un día para el otro se te puede acabar", subrayó.

Alvarado no ha tenido el mejor torneo desde que llegó al Cruz Azul (2018), con apenas 10 partidos disputados, cuatro como titular y 413 minutos. El tricolor reconoció que su nivel ha estado bajo, pero está dispuesto a recuperarlo en el momento indicado, rumbo a la Liguilla.

Por sus números bajos, el guanajuatense no fue considerado en la última lista del Tata Martino, a pesar de haber sido constante durante el último año, y fue llamado para el combinado juvenil de Jaime Lozano, rumbo a los Juegos Olímpicos de Tokio.

"Siento que me faltaba muchas cosas en lo futbolístico, como ser atrevido y no traía confianza. Quiero seguir mejorando y creciendo, para revertir la situación. Ser convocado es una motivación. En lo personal, no me gusta conformarme".