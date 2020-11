Travis Scott cierra su Instagram tras burlas por disfraz de 'Batman'

El rapero que comparte una hija con Kylie Jenner, se convirtió en objeto de bromas en las redes sociales luego de compartir en su cuenta de Instagram imágenes vistiendo como “El caballero de la noche”.

Scott optó por una versión poco convencional del traje de “Batman” en un tono marrón que hacía juego con dos de los autos que utilizó como batimóviles en las fotos.

No obstante, Scott no contó con que su atuendo daría pie a un sinfín de memes a lo largo de los últimos días debido a que los Internautas consideraron que el rapero parecía más ‘una cucaracha’ que al famoso murciélago.

Still can’t believe Travis Scott got bullied off Instagram for his BATMAN costume

y’all really went in on him calling him “Roach Man” pic.twitter.com/jBwhj6j4v6