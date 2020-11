Cerrará Gómez Palacio nuevamente puentes vehiculares del Nazas

Los puentes Guadalupe Victoria, Piedras Negras y Falcón (calzada Carlos Herrera) serán cerrados en el sentido de Gómez Palacio, Durango a Torreón. Las autoridades de Coahuila habrán de determinar si sumarse o no a esta medida en estas vías que unen a Durango y Coahuila por el lecho seco del Río Nazas que son utilizados diariamente por miles de conductores.

Los puentes Plateado y el Puente Solidaridad tanto por arriba como por abajo seguirán abiertos a la circulación.

El objetivo es tener más control en cuanto la movilidad y evitar que las personas que buscan andar de paseo, de visita o con fines lúdicos o sociales estén circulando continuamente en La Laguna de Durango exponiéndose y exponiendo a la población.

Fue el subsecretario de Gobierno, Manuel Ramos Carrillo, quien dijo que ésta es una de las medidas que en La Laguna buscan desacelerar la movilidad urbana luego de la instrucción que diera el Gobernador de Durango, José Rosas Aispuro Torres, para ayudar a evitar el crecimiento exponencial de contagios de Covid-19 que tiene colapsado ya al Sector Salud.

Se busca con ello desacelerar la movilidad en los puentes que unen a Torreón y Gómez Palacio.

"El problema es la gente que todavía no tiene conciencia de que los hospitales ya están apunto de colapsar, ya prácticamente no hay camas y el cuerpo médico está muy desgastado.

Se van a dejar únicamente dos abiertos, el puente Solidaridad y el puente Plateado. De Gómez Palacio a Torreón estarán cerrados los otros puentes", dijo el subsecretario de Gobierno.

Mencionó que se coordinarán para el cumplimiento de estás medidas con el Ejército la Policía Metropolitana, la Policía Estatal y Municipal.

Otra medida, dijo Ramos Carrillo, será que autobuses y taxis no podrán circular a partir del sábado a las 3 de la tarde y volverán a operar hasta el lunes a las 5 de la mañana, no obstante, entre semana sí podrán circular hasta las 10 de la noche cumpliendo con aforos de hasta un 50% de ocupación en el caso de los autobuses y de máximo 2 pasajeros en el caso de los taxis. En breve darán a conocer los números para taxis de emergencia durante fines de semana, que también serán regulados.

"Con estas acciones el gobierno no busca molestar a la ciudadanía sino hacerle ver que ante en la inconsciencia de no respetar el distanciamiento social y seguir con la movilidad se tienen que tomar este tipo de acciones mas duras para evitar el crecimiento exponencial de los contagios y eso en beneficio de la propia ciudadanía, esto no es permanente, esto va a durar lo que tarde la población en tomar consciencia de cuidarse", dijo el subsecretario de Gobierno.

Mencionó que de 10 de la noche a 5 de la mañana las corporaciones policíacas también estarán vigilantes de que los ciudadanos no realicen reuniones, fiestas o convivios porque ha sido la principal fuente de contagio.

"Aunque entramos en semáforo rojo vemos con tristeza que sigue habiendo mucha movilidad por parte de la ciudadanía y es una situación muy grave y la autoridad tiene que hacer lo que le corresponde en ese sentido porque están pagando las consecuencias del Covid-19 los que sí están acatando las disposiciones de quedarse en casa, cumplir la sana distancia y usar el cubrebocas por los que no lo están haciendo", acotó.