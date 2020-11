¿Por qué tu conejo busca orinar sobre ti?

Los conejos domesticados son una mascota muy cariñosa y excelentes animales de compañía, sin embargo, probablemente hayas vivido una situación donde tu conejo busca orinar sobre ti.

Esto puede pasar por distintas razones, una de ellas es el miedo, y es probablemente la más común. Es posible que tenga temor debido a que no ha sido socializado de pequeño con personas, que no te hayas ganado aún su confianza, o que esté asociándote con una mala experiencia, por ejemplo si alguna vez lo tomaste en brazos y se lastimo (sin querer).

De ser esta la razón, notarás que incluso podría hacerlo si te acercas a acariciarlo.

Cabe la posibilidad de que no haya aprendido a hacer sus necesidades en un lugar, por lo que repercute que lo haga cerca de ti. Si es este el caso, no sólo tú serás afectado sino también otras zonas como los sillones, alfombras, etc.

Otra opción, es que no se encuentre del todo bien, ya que los conejos domésticos requieren cubrir necesidades como realizar ejercicio, no estar todo el día en su jaula, tener compañía y socializar, etc.

Si no es así, podría encontrarse estresado y frustrado. Por otro lado, también podría tener un problema orgánico, y será necesario visitar a un veterinario para descartar patologías.

Por otro lado, los conejos, aparte de orinar como necesidad fisiológica, también lo hacen como respuesta emocional a situaciones estresantes, y pueden llegar a rociar de forma involuntaria objetos, personas u otros conejos. De ser este el caso, emite un olor más fuerte del habitual.

Esto suele realizarlo como un marcaje, ya que su olfato desarrollado le permite usarlo como forma de comunicación, y suele usarlo para marcar que “aquello” es de su pertenencia, su territorio, objetos de valor o sus propios tutores, ya que le proporcionan alimento y seguridad.

También, los conejos suelen rociar a las hembras como cortejo, sin embargo, si le incorporas un nuevo compañero como un perro, gato o cualquier otro, seguramente también se presentará.

Toma en cuenta que si hay un marcaje excesivo, posiblemente algo no haya bien, por ejemplo, que no se haya adaptado del todo a algún cambio, esté sufriendo un desequilibrio y necesita recuperar confianza , por lo que recurre al marcaje ya que es un olor familiar.

Si esto se presenta, es importante que te ganes su confianza, será un proceso largo, y requerirán llevar un proceso como el que se lleva con cualquier otra mascota, alimentándose y premiandolo para lograr que te asocie como algo positivo.

Si acudes a un veterinario, una de las opciones viables es castrarlo. Verifica también que no sufre alguna dolencia o patología.