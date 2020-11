Eduardo Verástegui sube video sobre el aborto e Instagram advierte

El actor mexicano ha sido un promotor de Trump, quien se disputa la presidencia con el demócrata Joe Biden. Verástegui asegura que Donald Trump es el presidente más próvida en la historia de los Estados Unidos, y llamó a votar por él y brindarle apoyo total.

"Trump se opone a los esfuerzos de las Naciones Unidas para hacer del aborto un derecho humano internacional", se lee en una parte de su mensaje.

"¡Vota por la Vidal", se titula el contenido audiovisual que colgó en sus redes, donde muchos cibernautas han mostrado su apoyo sobre el tema del "no aborto", pero han disentido sobre la victoria presidencial de Donald Trump.

.@realdonaldtrump thank u for the honor of allowing me to serve on the @WhiteHouse Comm for #Hispanic Prosperity. I look forward to working to expand economic/educational opps for all #Latinos in US & strengthen #Mexico-US ties like never before. #MAGA & #VivaMexico pic.twitter.com/JWtcPl5X1d