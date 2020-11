Lucía Méndez presenta síntomas de COVID-19 y se hace la prueba

Debido a un dolor de cabeza la cantante Lucía Méndez decidió realizarse una prueba para detectar si tiene coronavirus.

La también actriz compartió en redes sociales el momento en el que un asesor de salud le realizó el test PCR que consiste en extraer muestras de las cavidades nasales y la garganta de los pacientes.

“Se siente horrible”, expresó Méndez en el video donde ha recibido apoyo y buenos deseos de parte de sus fans.

Anteriormente Méndez dijo en un comunicado que probablemente los pocos síntomas que presentaba se debían a la presión emocional que recientemente atravesó tras el fallecimiento de su amiga, la productora Magda Rodríguez, sin embargo, por responsabilidad se sometería a la prueba.

"Me duele un poco la cabeza, no sé, me siento rara, entonces me van a sacar la prueba de Covid, también tuve la impresión de la muerte de Magda, que me estreso mucho y puede ser que también tenga eso, pero para estar segura, y no lastimarme a mí ni a los demás me van a hacer la prueba", dijo.

Varios conductores, actores y cantantes se alarmaron ante la revelación de que Ariel Miramontes dio positivo al virus en una de las pruebas semanales que se realizan en la obra "A oscuras me da risa", días antes Miramontes estuvo como invitado en el programa Hoy, donde Lucía Méndez también participó.

El día de hoy la cantante Alejandra Guzmán también compartió en redes sociales un video en el que se somete al mismo test. Los resultados son revelados horas después de la toma de muestra; mientras tanto Lucía dejó una reflexión de cuidado e invitó a sus seguidores a recurrir a estas pruebas de ser necesario.

"Pronto sabremos, no tengo síntomas fuertes pero sí las dudas y a seguir cuidándonos".

Ver esta publicación en Instagram La prueba Una publicación compartida por Alejandra Guzmán (@laguzmanmx) el 2 de Nov de 2020 a las 12:20 PST