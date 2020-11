Según el republicano, hay muchas pruebas en los medios de comunicación sobre un supuesto fraude.

"Todos los estados recientemente reclamados por Biden serán desafiados legalmente por nosotros por fraude electoral y fraude electoral estatal. Muchas pruebas, solo consulte los medios", escribió el mandatario en una publicación en Twitter que la red social ocultó, como lo ha hecho con algunos tuis dudosos.

All of the recent Biden claimed States will be legally challenged by us for Voter Fraud and State Election Fraud. Plenty of proof - just check out the Media. WE WILL WIN! America First!