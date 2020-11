Los dos aspirantes se posicionaron en Twitter cuando todas las miradas están en el recuento de votos en Nevada, Pensilvania, Carolina del Norte, Georgia y Arizona, estado este último donde algunos medios habían proyectado una victoria de Biden, pero Trump está acortando distancias.

"¡PAREN EL RECUENTO!", clamó en Twitter Trump, que hoy no tiene previsto ningún evento público.

STOP THE COUNT!

Por su parte, el aspirante demócrata escribió en esa misma red social: "todos los votos deben ser contados"; y acompañó su mensaje de un video con el rótulo "cuenten todos los votos" y en el que se ve a dos electores: una mujer blanca y un hombre afroamericano.

Una fuente de la campaña de Biden dijo a Efe que el líder demócrata probablemente volverá a dirigirse al pueblo estadounidense, como ya hizo este miércoles; pero esa fuente no especificó a qué hora se producirá esa comparecencia.

De momento, Biden suma ya 264 delegados en el Colegio Electoral, y está a un paso de lograr los 270 compromisarios que le darían las llaves de la Casa Blanca, frente a los 214 que acumula Trump.

El estado de Nevada, donde el recuento muestra a Biden a la cabeza, dará a conocer nuevos resultados hoy a las 09.00 hora local (17:00 GMT), mientras que las autoridades del condado de Maricopa, el más poblado de Arizona, no tiene previsto ofrecer nuevos datos hasta las 19:00 hora local (02:00 GMT del viernes).

Every vote must be counted. pic.twitter.com/kWLGRfeePK