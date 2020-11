SEMANA NUEVE Y LOS ACEREROS Hay ocasiones en que, lo mejor que le puede suceder a un equipo es tener suerte porque en la semana siete, la escuadra de Pittsburgh cayó en un pavor generalizado en la segunda parte de su encuentro contra los Titanes pero, afortunadamente, a Gostkowski le salió lo “fresa” de cuando andaba en Foxboro y que también de que, a pesar de que a Roethlisberger le interceptaron en tres ocasiones, los Acereros sacaron el juego en Nashville y ahora, el domingo pasado, le tocó el turno a Diontae Johnson que, a su regreso de una lesión, tuvo dos recepciones así como JuJu Smith-Schuster que recuperó su plan de juego para finalizar con nueve atrapadas para 85 yardas dejando a los Acereros con marca de 7-0, algo que no lograban desde 1978 y que, como van las cosas, se mantendrán con récord perfecto ya que, este próximo domingo 8, visitan a los pobres Vaqueros que solo anhelan de que finalice la temporada.

Después de lo que sucedió en la semana ocho, la puerta se abre para que los Cardenales rompan por primera vez con los paradigmas de ser un equipo del montón no siendo tan malo, el descanso que tuvieron y que, el domingo por la tarde, reciben a los Delfines que han iniciado la “Era Tagovailoa” y que a pesar de que muchos deseaban el debut del egresado de Alabama, lo que hizo la dirección de la escuadra de Brian Flores a Ryan

Fitzpatrick no tuvo progenitora. Alvin Kamara se sigue echando al hombro a la ofensiva de los Santos ya que lo hace todo corriendo para 163 yardas en la victoria de Nueva Orleáns en contra de los Osos en tiempo extra donde el punto negro del partido, se lo llevó el receptor abierto de Chicago JavonWims quién, con el chamuco en sus entrañas, golpeó aún si conocerse el motivo, al profundo del equipo de Sean Payton, a saber, Chauncey Gardner-Johnson (¿Sería lo mismo que Materazzi le dijo a Zidane en la final de Alemania 2006?) a lo que, inmediatamente, lo enviaron a las regaderas y posiblemente, se llevará una suspensión y multa a la vez pero quitando este sabor tan desagradable, el corredor de la escuadra de Luisiana, ya contabilizó su tercer partido con más de 150 yardas de manera consecutiva y que, para el domingo en el encuentro estelar, visitan la bahía de Tampa para ver si los oficiales siguen ayudando a Brady aunque no esté en el terreno de juego. Con toda probabilidad, el partido quemás llama la atención para esta semana nueve, es la visita de los Halcones Marinos a Buffalo el domingo al mediodía en el cual, la escuadra de Seattle aprovechó las actuaciones de autoridad de DK Metcalf y Russell Wilson con una intervención sólida de la defensa para vencer a los campeones de la Conferencia Nacional 37-27 los cuales, ya le dijeron adiós a su título debido a que se quedaron sin mariscales de campo (Andan buscando a Beto Ruiz) mientras que los Bills derrotaron por primera vez en nueve años a los Patriotas, dando una manifestación tan patente como cualquier otra de que, la simetría de poder en la división este de la AFC, finalmente ha dado un giro de 360 grados después de dos décadas de dominio de Nueva Inglaterra. De igual manera, no hay que perderse el partido donde los Titanes viajan a Indianápolis en el cual, Philip Rivers ha tomado su segundo aire con los Potros después de que parecía luz y sombra con los Cargadores ya que, la semana anterior, entregó una actuación eficiente estando de 20-14 a 3514 en menos de cuatro minutos de juego para vencer a los Leones y que, con la segunda derrota de manera consecutiva de Tennessee, mueve al equipo de Frank Reich, a un empate en el sector sur de la Conferencia Americana.