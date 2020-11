Odell Beckham se someterá a cirugía

Odell Beckham Jr. se someterá a una cirugía de rodilla la próxima semana. Por el momento, los Browns lo tienen contemplado en sus planes a largo plazo.

El receptor estelar, quien sufrió una lesión en la rodilla el 25 de octubre ante Cincinnati, se perderá toda la temporada. La cirugía busca reparar el ligamento cruzado anterior y posiblemente requerirá un tiempo de recuperación de un año.

Andrew Berry, gerente general y vicepresidente ejecutivo de Cleveland, dijo ayer en una conferencia por Zoom que el procedimiento será "a inicios de la próxima semana".

La lesión y la larga recuperación para Beckham ha llevado a preguntas sobre si el jugador, elegido tres veces al Pro Bowl, disputó su último partido con los Browns.

Es un tema al que Berry se ha referido desde que regresó a la directiva a inicios del año. Berry ha dicho en repetidas ocasiones que valora a Beckham y nada ha cambiado su parecer.

"Siento que es una pregunta que he abordado cada semana desde que asumí el trabajo", dijo Berry ante la pregunta sobre si Beckham está en los planes de los Browns a largo plazo. "En este momento no veo la diferencia. Creo que he respondido suficientes veces esa pregunta".

"No puedo controlar el ruido de afuera".