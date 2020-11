Sancionan a bancos de Torreón por incumplir medidas

Autoridades municipales y estatales realizaron ayer miércoles un operativo conjunto en el que revisaron los protocolos sanitarios de instituciones bancarias en las ciudad de Torreón, ante el reporte de aglomeraciones de usuarios en el interior y exterior de las mismas.

Mediante diversas revisiones y recorridos lograron ubicar algunos establecimientos con fallas en sus protocolos y omisiones "claras" en las acciones orientadas a prevenir los contagios de COVID-19.

Fue el caso de un banco ubicado sobre bulevar Independencia a la altura del Nudo Mixteco, en el cual se procedió a colocar incluso sellos de clausura debido al riesgo sanitario para clientes y trabajadores; otro caso similar ocurrió en una sucursal bancaria sobre bulevar Rodríguez Triana, en la que también se aplicó una clausura, pero temporal; más tarde se reportó una sanción más de ese tipo en un banco de calzada Colón, entre Escobedo y Ocampo, ahí las filas incluso llegaban más allá de una cuadra y en el acceso principal se generaba aglomeración de personas.

La Dirección de Inspección y Verificación de Torreón llamó a los administradores de estos lugares a que tengan la mayor cantidad de cajas abiertas para agilizar la atención y que no ocurran aglomeraciones, también pidieron otorgar preferencia a personas mayores o con alguna discapacidad, así como a las mujeres embarazadas.

También se debe contar con una disposición adecuada de sillas, áreas de espera y otros elementos dentro de cada banco, de forma que se pueda tener un paso libre y sin que se puedan registrar obstrucciones; en todos los casos se deben llevar a cabo los llamados filtros de revisión en cuestiones de temperatura y otros posibles síntomas del COVID-19, en los cuales se debe proporcionar gel antibacterial, exigir el uso adecuado del cubrebocas y pasar por el tapete sanitizante.

En el caso de las filas al exterior se llama a que se tenga personal que oriente a las personas en los temas de la sana distancia, uso adecuado del cubrebocas y de la realización de trámites en línea, mismos que pueden reducir la cantidad de trámites presenciales y de esa forma evitar acumulación de clientes en sucursal.

"Deben de cumplir y no hay pretextos, todo esto se les ha estado informado desde hace meses y tuvieron tiempo para estar aplicando lo que se les pidió, estas acciones van a seguir hasta que puedan operar de forma adecuada… Lo que se quiere es que ya no haya más contagios, no se puede tener a la gente ahí esperando", refirió el jefe de Inspección y Verificación de Torreón, Juan Antonio López.

Las revisiones sanitarias se mantendrán de forma indefinida, tanto en bancos como en negocios de otros giros, en los cuales también se han advertido clausuras en caso de omisión en protocolos sanitarios.