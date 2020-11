Destaca la Sener riqueza petrolera de México

México es un país petrolero rico, pero la explotación futura de esos recursos quedará en su gran mayoría en manos del Estado a través de Petróleos Mexicanos (Pemex), aseguró la Secretaría de Energía (Sener).

En su Plan Quinquenal de Licitaciones para la Exploración y Extracción de Hidrocarburos 2020-2024, la dependencia detalló que el país dispone de un potencial de 112 mil 946 millones de barriles de petróleo crudo, "lo que equivale prácticamente al doble de los recursos extraídos en el país en los últimos 100 años".

De ellos, 57% corresponden a recursos no convencionales y 43% convencionales. El documento, publicado este miércoles 4 de noviembre, sostiene que "la Nación aún cuenta con un gran potencial petrolero que, a través de las actividades petroleras -de la mano de Pemex-, para la evaluación y reclasificación de estos recursos serán traducidas a reservas que con la política actual se administre la producción de hidrocarburos en cumplimiento que demanda el sistema nacional de refinación".

Esto quiere decir que programará la extracción en la medida en que lo demanden las refinerías que opera Pemex; el programa no contempla las necesidades de la nueva refinería de Dos Bocas y no se descarta que la producción de privados sea vendida al Estado o utilizar el inventario de áreas para apoyar las metas de producción del Plan Nacional de Desarrollo.

El gobierno federal, a través de la Sener, reconoce que no rehuye a considerar los recursos no convencionales como el crudo y el gas shale; sin embargo, señala que aunque son la mayor proporción de los recursos prospectivos, "no han sido documentados".

Lo anterior refuerza la premisa de que, para aumentar el conocimiento de estas áreas, la incorporación de reservas y la producción de hidrocarburos es necesario incentivar la inversión en estudios exploratorios, particularmente en el área del Golfo de México Profundo y de las Cuencas precursoras de recursos no convencionales.