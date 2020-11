Crecen casos de dengue en el municipio de Matamoros: Salud

- Este municipio registra ya 69 casos sospechosos de dengue, de los cuales 21 han sido confirmados, de acuerdo a lo informado por el director de Salud Municipal, Leonel Castellanos Echeverría, tras mencionar que continúan con las acciones preventivas y de búsqueda de casos.

"Esperamos que con las bajas temperaturas por la temporada, el dengue disminuya en forma considerable, mientras tanto nosotros continuamos trabajando en forma coordinada con la Jurisdicción Sanitaria 6, en cuanto a las labores de descacharrización, fumigación y abate", dice Castellanos Echeverría.

Ayer por la mañana se presentó otro caso sospechoso y de inmediato se trasladaron al lugar donde vive la persona, a fin de realizar las acciones tendientes a combatir la proliferación del mosquito transmisor del dengue.

Tras explicar que hay distintas etapas del dengue, por suerte, dice, en este municipio no se han presentado casos con signos de alarma o graves ni decesos. Como es del conocimiento, el municipio de Torreón registra dos muertes por dengue grave y concentra además el mayor número de casos en la entidad.

Refiere que algunas personas se automedican, lo cual puede resultar peligroso, toda vez que está contraindicado el uso de la Aspirina, Naproxen y Diclofenaco, debido a que propician el sangrado interno.

Por otra parte, informó que están a la espera de nuevas indicaciones del Subcomité Regional de Salud en cuanto a las medidas tendientes a mitigar o disminuir los contagios del COVID en la Región Lagunera, donde se ha incrementado en forma considerable, aunque en Matamoros no se ha presentado ese problema, pero no significa que no pudiera ocurrir.

Recordó que el 31 de octubre, así como el 1 y 2 de noviembre, no hubo acceso al Panteón Municipal, como una de las medidas para evitar más contagios. El cementerio ya está abierto y por suerte on registra aglomeraciones.

La Secretaría de Salud del Estado de Coahuila, reportó ayer miércoles 237 nuevos casos de COVID, de los cuales 12 corresponden al municipio de Matamoros.