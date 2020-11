Un orgullo, ayudar a que se active el cine: Michel Franco

Con más de 200 mil asistentes en 10 días, encaramada en el primer lugar de taquilla, la cinta "Nuevo orden" se apresta para ser el éxito nacional post confinamiento.

El filme ya superó a "Cuidado con lo que deseas", protagonizada por Fernanda Castillo, que requirió de dos meses para alcanzar la cifra de la película de Michel Franco.

Desde junio, cuando han ido abriendo paulatinamente las salas, el máximo aforo permitido en ella ha oscilado entre 30% y 50%, dependiendo del color del semáforo en las entidades.

"Creo que es todo un logro, me da orgullo que contribuyamos a la activación del cine", señala el realizador.

Con Naian González, Mónica del Carmen, Fernando Cuautle y Darío Yazbek en los roles principales, la historia tiene carácter distópico, es decir, mostrando lo peor de una sociedad.

En ella se ve a la clase alta abusando de la oprimida, ésta en levantamiento contra la primera y la llegada de los militares para presuntamente acabar con el problema.

El boca en boca inició cuando, con el lanzamiento del tráiler, usuarios de redes comenzaron a tildar de clasista al largometraje, sin haberlo visto antes.

"Me hubiera preocupado hacer una película con los temas que toco, el tamaño de producción que se tuvo, y que no generara conversación alrededor, pero me sorprendió que se diera antes de verse en cines", piensa.

"Nuevo orden" ganó en la pasada edición del Festival Internacional de Venecia y es distribuida internacionalmente por la misma compañía que tuvo en sus manos a "Parásitos", el filme coreano ganador del Oscar.

Ahora espera el resultado de la Academia Mexicana de Artes y Ciencias Cinematográficas, que en los próximos días dará a conocer a la candidata local para buscar un lugar en la entrega del Oscar.

Entre las cintas inscritas en la AMACC se encuentran "Ya no estoy aquí", reciente ganadora del Ariel y apoyada por Netflix, y "Te llevo conmigo", triunfadora en Cannes y que la tomó la transnacional Sony para distribución.

"Espero que México la postule, que valore que estamos en el número uno de taquilla, que somos parte de la industria de reactivación, que consideran que Venecia ha sido la antesala para los Oscar en los últimos años ('ROMA' y 'La forma del agua') y tenemos al distribuidor de 'Parásitos' en EU", explica Franco.

El cineasta asistió al Festival Internacional de Cine de Morelia donde se develó una placa con su nombre, la cual quedará en una de las salas del complejo exhibidor sede del certamen.