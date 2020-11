Sin fecha para llegada de profesionales de salud en apoyo a Durango para enfrentar pandemia

La Secretaría de Salud en el Estado aún sin información sobre el apoyo con personal médico como lo anunció el presidente de la República Andrés Manuel López Obrador en su habitual rueda de prensa “mañanera”.

El secretario Sergio González Romero, dijo que se dará prioridad a los profesionales de la salud de Durango para que puedan sumarse para enfrentar la contingencia del COVID-19.

Mencionó que hasta el momento el Gobierno Federal no ha dado fecha sobre la llegada de médicos o enfermeras en apoyo a las acciones del estado.

“Aun no nos dan fecha de venida de algún médico o enferma fuera del estado, buscaremos se priorice a los duranguenses esta oportunidad de colaborar con nosotros y después veremos si hay necesidad de traer de otro estado no espero que de otro país, para el apoyo que podamos requerir en el manejo de la pandemia, sobre todo de especialistas, son los que no contamos con los suficientes, no solo en Durango sino en México”, señaló González Romero.

En cuanto a la participación del estado en la fase tres experimental para la vacuna contra el SARS-CoV-2 que realiza el laboratorio chino CanSino Biologics en México, el secretario manifestó que no les han informado de manera oficial que la entidad fue de las seleccionadas.

“Necesitamos tener todos los protocolos bien cuidados para no meter en riesgo a la población”.

Y es que afirmó que no cualquiera podrá participar, “serán seleccionados por profesionales de Durango y de la Cuidad de México, para ver la capacidad de respuesta que tienen el individuo y si existe algún riesgo para la salud”.