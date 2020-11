El Gobierno de Coahuila anunció esta tarde nuevas medidas restrictivas para La Laguna y ninguna fue homologada con alguna de las que se establecieron en recientes días en la Comarca Lagunera de Durango pues el secretario del Trabajo de esta entidad, Román Alberto Cepeda consideró que las "condiciones son diferentes".

El funcionario dijo que si bien, han tratado como una región de manera coordinada tratar de homologar acciones, en el caso de evitar la ley seca es porque no se puede privilegiar la venta clandestina de bebidas alcohólicas.

"Se respeta mucho las decisiones que tomen en la ciudad vecina de Gómez Palacio pero creo que de manera colectiva, los 15 puntos de decisiones que se han tomado hoy deben también de contribuir a lo que ellos tomaron, ellos lo tomaron de una forma diferente, nosotros creemos que hay algunos puntos que pueden rebotar desde otro punto de vista desde orden y la decisión fue tomada de manera colectiva en función de poder contribuir y homologar criterios, algunos de ellos no exactamente de la misma manera pero estoy seguro de que van a fortalecer también lo que ellos decidieron con lo que nosotros acabamos el día de hoy de decidir", apuntó.

Apenas ayer, el gobernador de Coahuila, Miguel Ángel Riquelme Solís señaló que en la Región Laguna de Coahuila se explorarían los indicadores de salud y se habrían de empatar algunas de las restricciones que se implementaron en el estado de Durango para evitar que en la Zona Metropolitana que abarca municipios de estas dos entidades se dieran informaciones dispares que provoquen una problemática doble.

Por su parte, el coordinador general de Comunicación Social e Imagen Institucional de Coahuila, Fernando Gutiérrez Pérez agregó que las medidas de restricción que se tomaron esta tarde por parte del Subcomité Técnico de Salud en La Laguna fue con el fin de disminuir la movilidad y añadió que en los próximos días estarán sesionando para valorar las acciones que se tomaron este día.

"¿Qué puede pasar los próximos días? Que las medidas que tomamos hoy no fueron acatadas por los ciudadanos, no tuvimos una mejora en las condiciones que estamos pasando por la región Laguna de Coahuila, pues habremos de tomar medidas más estrictas, no queremos llegar a tomar las medidas que se tomaron ya del lado de Durango, por eso estamos trabajando de manera coordinada desde jueves o viernes hemos tenido prácticamente reuniones diarias en materia de revisión de protocolos, en operativos que venimos haciendo", apuntó.

MEDIDAS RESTRICTIVAS EN COAHUILA Y DURANGO

En La Laguna de Coahuila, este miércoles el Subcomité Técnico de Salud anunció nuevas medidas restrictivas ante el repunte de contagios de COVID-19 en la región.

Se dio a conocer la cancelación de bodas y eventos sociales quedando vigentes únicamente las que están programadas y autorizadas por las autoridades municipales y estatales y que contarán con no más de 50 invitados.

Los restaurantes-bar deberán de contar con un aforo del 50% en donde las comandas deberán tener el 70% de alimentos y el 30% de bebidas. Esto aplicará también para cantinas y bares y la estadía de los comensales será de no más de dos horas.

Los gimnasios deben cumplir con los protocolos establecidos de salud y con aforo del 30 por ciento de su capacidad.

En los comercios se reduce el aforo al 40% y sólo podrá accesar una persona por familia. Las celebraciones de cultos religiosos se limitarán al 50% de su capacidad y se fortalecerá de manera coordinada el estado y municipio la vigilancia en los límites con Gómez Palacio a expendios y comercios, quedando abiertos y sin ley seca pero supervisando que no haya aglomeración de personas.

Otro de los anuncios es que se cierran temporalmente los tianguis y mercados ambulantes a partir de esta fecha y hasta el próximo 12 de noviembre.

De igual manera habrá multas de hasta 45 mil pesos a quienes realicen fiestas masivas con más de 15 personas en domicilios particulares con música en vivo.

Por ahora, se suspenden todos los eventos deportivos de contacto hasta el 11 de noviembre y la edición 2020 del Buen Fin se extenderá por un periodo de 12 días para evitar las aglomeraciones y se posponen reuniones en comunidades ejidales como elecciones.

Recientemente, el estado de Durango aplicó también nuevas medidas preventivas para los municipios de la Comarca Lagunera, una vez que la entidad se posicionó en semáforo de riesgo Epidemiológico en color rojo.

En La Laguna de Durango el aforo para restaurantes y cafeterías es del 25% y en puestos de comida sólo para llevar a domicilio.

Se cerraron parques, plazas y espacios públicos abiertos así como se dio la suspensión de operaciones de gimnasios, albercas, centros deportivos, spa y centros de masaje. De igual forma, no habrá venta de bebidas alcohólicas y podrán desarrollarse únicamente las actividades económicas consideradas como esenciales además de que los mercados y supermercados puede operar con aforo del 50% y se permitirá el acceso a sólo una persona por familia.

Este miércoles, El Siglo de Torreón público que La Laguna ocupa el primer lugar nacional en cuanto a la tasa de contagios de COVID-19 más elevada.

De acuerdo a la estadística del Consejo Cívico de las Instituciones (CCI) sobre las Zonas Metropolitanas con mayor número de casos confirmados de SARS-CoV-2, esta región se posiciona como la de mayor problemática con tasa de reproducción efectiva del virus de una persona a 1.5 Esto implica que su contagio sea mayor al de otras regiones.