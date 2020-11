Anuel AA genera polémica por acudir a fiesta en apoyo a Donald Trump

O al menos eso dio a entender el reguetonero al acudir a una fiesta de simpatizantes del presidente de los Estados Unidos y actual candidato para gobernar nuevamente el país.

Y es que en redes sociales circulan imágenes del artista en una reunión junto a seguidores del político, pues incluso llevan la mítica gorra roja del mandatario.

Yeah anuel is dead to me pic.twitter.com/D1TrY3QAE4

Al parecer, todo apunta que Anuel AA es uno de los miles de habitantes que votó por el republicano en estas elecciones, algo que no han tomado a bien muchos de sus fans, pues han mostrado su enfado en las redes sociales.

Anuel AA a Trump supporter? That explains why he’s bald in his twenties https://t.co/4Bqo6T4Vzr