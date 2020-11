Convoca INE a integrar consejos distritales

A partir de la instalación del Consejo Local del Instituto Nacional Electoral (INE) en Coahuila, se informó de la emisión de la convocatoria para ocupar las vacantes de los cargos de Consejeras y Consejeros Electorales de los Consejos Distritales para los Procesos Electorales Federales 2020-2021 y 2023-2024.

El Vocal Ejecutivo del INE en la entidad, José Luis Vázquez López, informó que será durante el periodo del 3 al 12 de noviembre cuando los interesados podrán presentar su solicitud, misma que puede hacerse a título personal o por medio de organizaciones civiles, no gubernamentales, académicas, sociales, empresariales, de profesionistas, de apoyo a la comunidad, entre otras, con presencia pública nacional, estatal o regional.

Los requisitos que se deben cumplir son: ser mexicano y estar en pleno goce y ejercicio de sus derechos políticos y civiles, estar inscrito en el Registro Federal de Electores y contar con credencial para votar vigente; tener residencia de dos años en la entidad federativa correspondiente; contar con conocimientos para el desempeño adecuado de sus funciones; no haber sido registrado como candidato a cargo alguno de elección popular en los tres años inmediatos anteriores a la designación; no ser o haber sido dirigente nacional, estatal o municipal de algún partido político en los tres años inmediatos anteriores a la designación; no contar con impedimento legal o incompatibilidad para el cargo, por no cumplir con los requisitos señalados en la ley; gozar de buena reputación y no haber sido condenado por delito alguno, salvo que hubiese sido de carácter no intencional o imprudencial.

Vázquez López informó que los interesados en participar, podrán hacerlo virtualmente, enviando su solicitud y documentación a la dirección de correo electrónico [email protected]

Para mayor información, pueden consultar la convocatoria completa disponible en el portal www.ine.mx, así como en las redes sociales del INE en Coahuila, en Facebook como INE Coahuila y en twitter como @INECoahuila.