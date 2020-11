Rafael Amaya fue uno de mis novios más importantes: Luz Elena González 

Luz Elena González, habló de su pasado romance con Rafael Amaya, protagonista de la serie El Señor de los Cielos.

Después de 20 años de haber terminado, la actriz compartió los motivos por los que decidió terminar con él.

Fue durante una entrevista con Michelle Ruvalcaba, exconductor del programa De Primera Mano, donde González reveló que Amaya se había negado a casarse con ella.

“Le dije ‘o nos casamos o ya mejor terminamos’ y me dijo ‘no, no estoy preparado para casarme’, por lo que decidí terminar la relación”.

Luz Elena, argumentó que tras el fin de su noviazgo con Rafael, sufrió muchísimo y perdió peso.

“Cuando estás tan enganchado con alguien … yo bajé 10 kilos cuando terminé con Rafa de la tristeza”, confesó.

Además. aseguró que cuando se separó de Amaya, aceptó salir con Luis Miguel, con quien después de un concierto se fue a cenar.

“Después del concierto me fui a cenar con Luis Miguel, y el otro me hablaba y me hablaba, yo decía ‘Dios mío’ entonces ‘Micky’ me dijo ‘¿por qué no contestas?’ y le dije ‘tengo que ser clara, tenía novio hace dos o tres horas y acabo de terminar con él y me está busque y busque’”, contó.

La actriz, destacó que Rafael Amaya había sido un hombre importante en su vida, sin embargo, ahora está muy enamorada de su esposo.

“Yo creo que fue uno de los novios más importantes que tuve en la vida. Él y después ya obviamente conocí a mi marido y vino a desbancar todo, pero sí fue una relación importante. Me enamoré mucho. Había mucha química, mucha pasión”, detalló.