Preocupa en Botched obsesión por Kylie Jenner

"No creo que la culpa sea de Kylie Jenner", comenta el doctor Terry Dubrow, del programa televisivo Botched, al señalar las cirugías plásticas en menores de edad ha aumentado por querer parecerse a la influencer, lo cual ve preocupante y no le gusta.

"Hay un movimiento muy grande ahora, en donde la cirugía plástica se está realizando cada vez más en la gente joven y creo que eso es un error, no creo que sea la culpa de Kylie Jenner, pero ella empezó todos los procedimientos cuando ni siquiera alcanzaba la edad para considerase un adulto y cada rato cambia y mucha gente quiere parecerse a ella y eso puede ser una cosa muy espantosa", comenta Dubrow a El Universal.

De acuerdo con el cirujano plástico, es válido cuando un niño o joven sufre una deformidad y necesita por cuestiones de salud realizarse una cirugía estética, pero no lo es cuando, sin saber las consecuencias de sus actos, quieren parecerse a un filtro de una aplicación.

Ver esta publicación en Instagram bad kitty my new leopard collection launches on the 26th only on KylieCosmetics.com Una publicación compartida por Kylie (@kyliejenner) el 22 de Oct de 2020 a las 8:20 PDT

"No me gusta hacer una cirugía basada en lo que la gente ve en las redes sociales, porque muchas veces lo que ves ahí no es realmente la realidad, es un filtro que escoge la gente para verse como le gustaría verse, porque ninguna persona en la vida real se ve así, y estimular a una persona a que se vea como una versión del filtro de la persona que lo usa, no me gusta, no es realista.

"Y no me gusta tampoco, excepto que exista alguna deformidad, operare a gente joven antes de que crezcan o se desarrollen, antes de que ellos puedan tomar buenas decisiones de su cuerpo, no me gusta hacerles grandes operaciones, si tienen una mal formación y que los demás niños o la gente se burla de ellos por eso, eso es para mí una buena razón para hacerles una cirugía plástica", ahonda.

Las cirugías se pueden convertir en una adicción, señala Dubrow, es por eso que considera muy importante detectar a tiempo a aquellas personas que sufren un desorden mental y quieren arreglarse hasta la mínima imperfección, aunque sea imaginaria.

"No soy psiquiatra, pero es muy común en los pacientes que se quieren hacer cambios una y otra vez, Es la responsabilidad del doctor identificar a pacientes que tienen Trastorno dismórfico, porque ese es el paciente que no quieres y no debes operar".

La tercera entrega de la sexta temporada de Botched se puede ver a través de E! Entertainment a las 10:00 horas, donde se atenderán casos de celebridades.

"Si hubiera una tendencia de parecerse a un famoso sería Jennifer Aniston, Angelina Jolie o alguien como ellas", dice.