Pedro Sola desata burlas por comentario sobre elecciones de EUA

Para muchos, el resultado electoral sobre el próximo presidente de Estados Unidos es de suma importancia para México por las relaciones económicas y diplomáticas con uno de los países más poderosos del mundo, que además es vecino territorial, sin embargo, para otros, como el conductor Pedro Sola, esto no tiene importancia.

El también llamado cariñosamente "Pedrito", se volvió tendencia en Twitter luego de compartir unos comentarios sobre las elecciones presidenciales en aquel país, donde compiten el candidato demócrata Joe Biden y el republicano Donald Trump.

Pedrito no le da mucha importancia a este acontecimiento, por lo que opinó:

"Aquí en México le dan mucha importancia a las elecciones gringas y al final de cuentas, gane quien gane siempre seremos para ellos un país de segunda y el patio de atrás de ese país".

Aunque muchos estuvieron de acuerdo con su opinión, varios cibernautas lo criticaron fuertemente, y lo tacharon de ignorante.

"No sea menso pedrito, lo que pase en EU afecta directamente a México, luego por qué se confunde de mayonesas". "No digas eso mi estimado, por qué no mejor cambiar la visión y romper con modismos mal puestos como el tuyo! Has una reflexión así como un análisis para ver lo positivo que también somos para ellos ya que siempre ha sido una negociación win to win!". "Pedrito, tu comentario goza de mucha ignorancia. Tan sólo el día de las elecciones el peso perdió ante el dólar. Claro que es importante quién gane allá para lo que pase acá!!". "No es como para que no importe mi estimado pedrito pero también la gente se apasiona y hasta se pelean por quién gane, como si ellos votaran jajajajajaja o a los mexicanos les encanta pelear entre ellos o ya la pandemia los tiene desquiciados", se lee entre los múltiples comentarios.

