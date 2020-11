Nevada y Pensilvania pausan conteo de votos hasta el jueves

En Nevada, hasta el momento se han contado todos los votos de las personas que ejercieron su derecho el día de las elecciones. También de aquellos que votaron por adelantado y de quienes lo hicieron por correo hasta el 2 de noviembre.

That’s it for election results updates until 9:00 am on Nov. 5. Here’s what has been counted so far:

Faltaría contabilizar las boletas recibidas por correo el día de las elecciones, así como todas las que sean recibidas la próxima semana.

Con 86% de los sufragios escrutados, Joe Biden gana en Nevada con una ventaja de unos 8,000 votos sobre Donald Trump.

En el caso de Pensilvania, el gobernador Tom Wolf señaló en Twitter que aún falta por contar 1 millón de votos. Se espera que el proceso culmine el viernes 6 de noviembre.

We still have over 1 million mail ballots to count in Pennsylvania.

I promised Pennsylvanians that we would count every vote and that’s what we’re going to do.