Vivir en la incertidumbre; jaque a la economía de Monclova

La crisis de Altos Hornos de México (AHMSA) trastoca la economía, la tranquilidad y los proyectos de la sociedad y de cientos de extrabajadores que esperan su terminación después de salir de la siderúrgica. Rechazan la posibilidad de que cierre y están a la espera de que la industria siga operando.

Con base en el último informe financiero de la planta, que tiene pasivos más altos que sus activos, la amenaza de un posible cierre dejaría en la Región Centro de Coahuila sin sus ingresos a cerca de 20 mil desempleados directos y otros tantos indirectos.

A pesar de ello, trabajadores que no están activos debido a la cuarentena, buscan regresar a laborar a la empresa o quieren causar baja inmediata a través del convenio de renuncia voluntaria. La intención es recibir una pensión del Seguro Social no mermada por la reducida cotización de los últimos meses y también quieren alcanzar el finiquito del convenio, muy por encima de lo que marca la ley, antes que se termine el dinero de la empresa.

La reactivación de la orden de aprehensión contra el presidente de la siderúrgica, Alonso Ancira Elizondo; la asociación que no se cristaliza con el Grupo Villacero; y la falta de recursos de la acerera para cubrir sus deudas y elevar la producción; son temas que los obreros y exobreros ven de lejos, en abstracto, sin creer del todo en la carencia de recursos. Exigen lo que por ley y por contrato les corresponde.

A quienes dejaron de laborar por alguna enfermedad, el Instituto Mexicano del Seguro Social les asignó una Incapacidad Parcial Permanente (IPP) de solo un porcentaje de su sueldo. Quienes superan los 60 años de edad reciben una pensión equivalente al 90 por ciento de su salario tabulado, prestaciones y beneficios que tenían como trabajadores activos.

Otro grupo, formado por obreros no pensionados ni jubilados, se encuentra en el limbo laboral, en el que no van a trabajar por ser mayores de 60 años o por padecer alguna enfermedad crónico-degenerativa, que los mantienen en el grupo social más vulnerable a la pandemia de COVID-19. Estos reciben su salario tabulado completo más el premio de asistencia aun sin presentarse a su trabajo; pero no reciben otras prestaciones que les fortalecían el cheque, como el bono de productividad, pago por riesgo o por altura, prima dominical, pago de horas extras o de turnos dobles.

Algunos de estos trabajadores están desesperados y quieren regresar a laborar, porque antes de la crisis del acero, iniciada en mayo con la detención en España del presidente de AHMSA, Alonso Ancira Elizondo, tenían préstamos sindicales, créditos de Infonavit, hipotecarios con la empresa, bancarios, de nómina y hasta automotrices, que podían sacar adelante con las prestaciones adicionales, explicó Julio César Aguilera Silva, vocero de la Sección 288 del Sindicato Nacional Democrático de Trabajadores Mineros, Metalúrgicos, Siderúrgicos y Conexos (SNDTMMSC).

Explicó que con el resguardo sanitario obligado por la pandemia, que llegó después de la crisis de AHMSA, perdieron esos ingresos extra y ahora las retenciones les "comen la nómina" y prácticamente no reciben sueldo, explicó.

El alcalde de Monclova, Jesús Alfredo Paredes López, externó su preocupación por la situación económica que vive la región, pero poco puede hacer para obtener una solución al problema.

El munícipe pide a las autoridades federales su intervención, pues la cadena productiva de Monclova está muy debilitada por la falta producción de Altos Hornos, que no tiene recursos para pagar a sus proveedores, adquirir insumos y levantar la producción.

Confía en que las negociaciones que AHMSA tiene con el Grupo Villacero para una probable compraventa o asociación, cristalice pronto y traiga a la siderúrgica la inyección económica que esta necesita para recapitalizarse para reiniciar la producción, pues con la firma del Tratado de México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC) habrá oportunidad de diversificarse en un nuevo mercado y crecer.

La Iniciativa Privada local estima que AHMSA no ha pagado alrededor de 1,350 millones de pesos a la proveeduría local, independiente de los proveedores nacionales y extranjeros. Calcula la producción de la Planta un 50 por ciento por debajo del mínimo necesario para mantenerse y cubrir sus gastos más básicos.

Actualmente la industria produce alrededor de 1,100 toneladas de acero por mes, pero necesita comercializar un mínimo de 2,200 para cubrir el pago de nómina y gastos fijos, sin incluir el pago de pasivos, explicó el presidente de la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción (CMIC) Delegación Coahuila Centro, Raúl Flores González, propietario de una empresa especializada en construcción y mantenimiento de siderúrgicas y minería.

Para los obreros y exobreros de la siderúrgica integrada más grande de América Latina, la problemática del mercado contraído del acero, la falta de recursos para levantar la producción y la situación legal de Alonso Ancira con el Gobierno federal, son factores distantes, ajenos. Ellos lo que quieren es trabajar, recibir sus salarios con sus premios y sus bonos de producción, sus horas extra, sus dobletes de turno, o sus finiquitos según sea el caso, explicó Ismael Leija Escalante, secretario general del Comité Ejecutivo Nacional del SNDTMMSC.

El dirigente de la central obrera explicó que las cuestiones legales del directivo de AHMSA son tema aparte, si el Gobierno procede o no, son temas jurídicos que no son asunto de la base trabajadora. Esta solo quiere seguir trabajando, y que la justicia siga su curso y se aplique contra quien corresponda, pero sin perjudicar a las familias de los trabajadores que son inocentes de lo que en esas altas esferas ocurre.

Leija Escalante dijo que son alrededor de 20 mil los trabajadores directos de AHMSA y sus subsidiarias. Estos tienen sus empleos en riesgo. Son cerca de 100 mil habitantes del estado sumando a sus esposas e hijos, los que dependen directamente la economía de la empresa. Todos están con la incertidumbre. No saben qué les depara el futuro, quieren mantener su fuente de empleo, porque necesitan sus ingresos, completos, para vivir y sostener sus hogares.

Los obreros de Altos Hornos de México, no de las mineras, ni de las plantas lavadoras de carbón, los siderúrgicos, son una élite sindicalizada que tiene salarios diarios que van de los 400 pesos diarios hacia arriba. Sin embargo ese ingreso, que les representa estatus y comodidad económica y social, está muy castigado por la falta de los bonos de producción y los mantiene en la zozobra. Sus gastos, créditos y deudas son acorde a sus salarios, así que al obtener menos dinero, sus responsabilidades económicas se incrementan en la misma proporción de lo que les falta.

Se jubiló después de 37 años de trabajo con 40 por ciento de pensión parcial y sin finiquito. Luego de la detención de Alonso Ancira Elizondo en España en mayo pasado, el programa de pago de terminaciones por retiro voluntario que tenía AHMSA comenzó a fallar y dejaron de finiquitar a los trabajadores del convenio.

Ante los reclamos de los extrabajadores, comenzaron acusaciones de supuestas "compras" de pensiones para cobrar Incapacidades Parciales Permanentes (IPP) del Seguro Social. "Si hubiera pagado para que me dieran una pensión, la hubiera comprado buena, para recibir buena lana" expuso Martín Rafael González Pérez, retirado de la siderúrgica, quien cobra por la incapacidad solo 40 por ciento de lo que ganaba de sueldo.

Laboró 37 años en el área de Mantenimiento del departamento de Laminadora en Frío hasta que las enfermedades lo obligaron a renunciar antes de cumplir los 60 años de edad. Sobre la acusación de compra de pensiones, sostuvo que debe ser el IMSS y no la siderúrgica o el sindicato quien acuse de esas IPP supuestamente irregulares.

Declaró que si algún obrero adquirió de ese modo una Incapacidad Parcial Permanente, lo hizo personal y bajo su propio riesgo. Agregó que eso no le quita la responsabilidad a la empresa de pagar el finiquito convenido y al sindicato de defender al trabajador.

"Yo en AHMSA dejé mi vista, ahí dejé mis rodillas, ahí dejé mi columna... para que ahora tú me digas: es que tú no tienes nada. Compraste una pensión, ¡oye, pos no!" dijo molesto Martín Rafael González Pérez.

Este exobrero trabajó 37 años en la metalúrgica, entró a laborar a los 21, pero como el Seguro Social lo pensionó por enfermedad profesional de trabajo, no alcanzó a jubilarse porque no llegó a los 60 años de edad edad activo. Salió de la planta a los 58.

Indicó que enfrenta fuertes problemas económicos que arrastran a su familia: "No estamos completando. Estamos endeudados con bancos y con financieras porque nunca nos imaginamos que íbamos a vivir este viacrucis", dijo.

Comentó además que esperaba el dinero del finiquito unos dos meses después de firmar su renuncia, y como no llegaba pensó que tardaría pocos días más y pidió préstamos y más préstamos para pagar los que ya estaban pendientes. Lleva casi dos años esperando y las deudas siguen creciendo.

De acuerdo al salario integrado y a la antigüedad, los obreros que obtienen el beneficio de retiro voluntario (un promedio de 110 trabajadores por año), reciben entre 800 mil y 1 millón 400 mil pesos o más de terminación, pues se les paga una indemnización de 120 días de sueldo por cada año trabajado.

González Pérez dijo que "la última esperanza es que con el supuesto el nuevo dueño y la nueva administración que presuntamente llegará, se arreglen todas las cosas. Aquí se incluye todo, a obreros, a constructores, a proveedores y todos los que AHMSA les debe".

Altos Hornos de México mantiene negociaciones con vista a una posible asociación, compra o alianza con el Grupo Villacero. Martín Rafael señaló que espera que el presidente de este consorcio regiomontano, Julio Villarreal, llegue a la empresa de Monclova "con una escoba y que haga una buena limpia". Manifestó que todos están inmersos en el problema, proveedores, contratistas, obreros y exobreros, que no están cobrando lo que les corresponde, "Le deben a medio mundo. Ahorita no hay quién le suelta ni un tornillo, una hoja de lija" externó.

El obrero de mantenimiento recibe como pensión por el IMSS el 40 por ciento de lo que ganaba de sueldo y con eso tiene que cubrir los gastos familiares y pagar las deudas que tiene. Aunque se siente fuerte de salud, dijo que podría morir, por la pandemia o cualquier otra causa, sin disfrutar de los beneficios que le corresponden de terminación por 37 años de trabajo.

Los ingresos de una miscelánea le ayudan a mantener el nivel. Sergio Rafael Martín Barajas, gruista en el departamento de Laminadora en Caliente, de 53 años de edad, fue dado de baja de manera casi repentina de Altos Hornos de México después de 25 años de vida productiva, por una lesión que le diagnosticaron en la columna vertebral; se acogió al convenio de renuncia voluntaria para recibir un buen finiquito, pero lleva un año y siete meses esperando sin que se lo paguen.

El Instituto Mexicano del Seguro Social le otorga una pensión de nueve mil pesos mensuales, un monto respetable, pero 25 por ciento debajo de lo que ganaba como trabajador; obtenía premios de asistencia, bonos de producción y otros beneficios.

La salida de Altos Hornos de México fue sorpresiva, no le dio tiempo a prepararse, pero afortunadamente no tenía deudas fuertes ni compromisos económicos, y la repentina reducción de sus ingresos solo lo desestabilizó.

Afortunadamente su familia tenía una miscelánea en su casa para obtener un ingreso adicional y esto le ha permitido mantener más o menos su nivel, pero no ha logrado hacer crecer este negocio ni invertir en otro proyecto con el dinero de la terminación, porque no se la han pagado.

Más de un año esperando su terminación

Con 14 meses de haber salido de AHMSA, el obrero, operador de producción del área de Laminado de perfiles pesados de la Planta Uno, Leonardo Rodríguez Sonora, no ha cobrado su pensión. Al cumplir 61 años de edad el operario tramitó su retiro voluntario y trabajó hasta el 1 de septiembre de 2019. Esperaba que en uno o dos meses le entregaran su terminación. "Tenemos planes personales, familiares y se ven truncados, por esta actitud de la empresa y también del sindicato que no nos representa dignamente. Son planes que están ahí en espera" expresó.

Dijo que para vivir esta situación "vamos acompañados de la familia" que es un pilar fundamental, dijo. Explicó que el no recibir su terminación violenta su derecho laboral y también el de su familia, que ha estado con él todo el tiempo que se dedicó a trabajar en Altos Hornos de México y que merecen también disfrutar de ese finiquito y de los planes que se tienen para invertirlo.

Sostuvo que debe seguir trabajando, mantenerse activo y continuar como proveedor del hogar; aplicar el dinero de la terminación en un negocio que le permita obtener ingresos para proveer a la familia. Dijo que espera que AHMSA pague pronto, y completo, porque es lo que los trabajadores y extrabajadores merecen.