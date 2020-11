Reforzarán vigilancia en Torreón ante semáforo rojo en Durango

El alcalde Jorge Zermeño Infante afirmó que ante el regreso de Durango al semáforo rojo epidemiológico por contagios del COVID-19, la ciudad de Torreón apostará por reforzar la vigilancia en comercios y lugares públicos, aunque de nueva cuenta llamó a la población para que "todos hagan su parte" y de esta forma se eviten nuevos casos, hospitalizaciones y muertes.

Cuestionado por otras medidas de sanción o de restricción de la actividad social ante la saturación de hospitales de Torreón, Zermeño lamentó que se sigan aumentando dichos valores; dijo que se podrá salir adelante solamente si Gobierno y ciudadanía toman responsabilidad de sus acciones, de otra forma se podrían acordar nuevas medidas restrictivas mediante el Subcomité Técnico de Salud que podrían poner en riesgo la estabilidad de empresas, negocios y familias enteras.

"El riesgo ahí está, ¿yo qué puedo decirles?, las decisiones de esta naturaleza no las toma el alcalde. Yo qué más quisiera que no volviéramos a una situación que vivimos hace ocho meses, o sea, tenemos que ser conscientes y ser sensibles a las necesidades de las personas, hay muchos negocios que ya quebraron, muchos negocios que ya no van a volver a abrir, díganles ustedes a los gimnasios que vuelvan a cerrar, cuando ya hay decenas de gimnasios que ya cerraron, que ya no tienen capacidad de hacerlo, que no pueden pagar rentas, no pueden pagar salarios. Díganle ustedes a la gente que ya no salga a caminar, cuando también el hacer ejercicio ayuda a la salud, ¿quién va a cerrar 500 parques en la ciudad de Torreón? Hay mucha gente que vive en condiciones difíciles y que el patio de su casa, el jardín de su casa es la pequeña 'placita' que está en la colonia", expuso.

El presidente municipal reiteró que el Ayuntamiento no violará los derechos humanos de la población con filtros policiales, en su lugar podría solicitarse la implementación de áreas de monitoreo sanitario, acciones que deberán ir acompañadas de la colaboración de la ciudadanía, principalmente evitando reuniones sociales en quintas, domicilios particulares o festejos masivos.

"Yo quisiera apelar al apoyo de todos, para que el que no tenga nada qué hacer (afuera) no salga, para que el que tenga que salir lo haga en las mejores condiciones… No son decisiones a veces generales y drásticas las que puedan hacernos volver a una realidad distinta, yo creo que todos sabemos lo que tenemos que hacer, yo no quisiera que volviéramos a una situación de un cierre generalizado", advirtió el alcalde de Torreón.

Colaboración

