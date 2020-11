El poder femenino de DC

"Supergirl", la prima de "Superman" irrumpió en los comics en mayo de 1959 en el ejemplar Action Comics número 252 bajo el título, "La Supergirl de Krypton". Desde entonces ha acaparado miles de fans.

Otto Binder escribió y Al Plastino ilustró la historia del debut de "Kara Zor-El" en la que nació y se crio en la ciudad de Argo (la cual no tenía nombre hasta publicaciones posteriores) un fragmento de Krypton que sobrevivió a la destrucción.

Gran fuerza sobrehumana, audición, durabilidad, longevidad, aliento de viento, factor curativo, vuelo, y visión infrarroja o de Rayos X, son algunas de las habilidades de "Supechica" que cuenta con su serie y justo hace unos días llegó la cuarta entrega a Netflix.

Antes del programa, el personaje tuvo su propia película en 1984, Helen Slater encarnó a la heroína. Recién se dio a conocer que la sexta temporada de Supergirl, en donde el papel de la poderosa joven lo tiene Melissa Benoist, llegará a su final en la sexta temporada.

Además de la llamada "Chica de Acero", DC ha llevado a muchos de sus personajes femeninos a las pantallas y la tendencia continuará ya que la compañía es promotora del empoderamiento. Esta labor la comenzó en las décadas de los sesenta y setenta.

"Catwoman", "Batgirl" y "Wonder Woman" fueron los primeros personajes femeninos que se volvieron de acción real.

"Batichica", en la piel de la fallecida actriz Yvonne Craig, debutó en la cuarta temporada de la serie de Batman que duró de 1966 a 1968, sin embargo, con el paso de los años se ha retransmitido a través de diversos medios.

En esa misma emisión, considerada de culto, Julie Newmar y Eartha Kitt se encargaron de ponerse el traje de "Gatúbela", logrando la aceptación de los fanáticos.

Ellas abrieron el camino para que una mujer del Universo DC tuviera su propia serie. Wonder Woman se estrenó en 1976 en Estados Unidos. Lynda Carter se puso el traje y la historia se volvió un éxito a través de tres temporadas.

Lynda Carter le cedió la batuta a Gal Gadot, la actual amazona que, desde que apareció en la película de Batman Vs. Superman, ha cautivado a la audiencia, y es que el personaje le quedó como anillo al dedo. El 25 de diciembre, se estrenará la segunda película de la "Mujar Maravilla", si es que la pandemia lo permite.

Tuvieron que pasar bastantes años para que una mujer de DC volviera a la acción real.No fue sino hasta 1992 que Michelle Pfeiffer se volvió "Catwoman" para el largometraje, Batman Returns, dirigido por Tim Burton; hay quienes aseguran que ha sido la mejor interpretación de la minina "live action".

Dentro de las mismas películas de "Batman" han figurado Alicia Silverstone, Uma Thurman y Anne Hathaway como "Batgirl", "Poison Ivy" y "Gatúbela".

En televisión, las chicas de DC volvieron a brillar en 2002 aunque por poco tiempo. Warner presentó la serie Birds of Prey con "Oraculo" (Dina Meyer) "Dinah Lance" (Rachel Skarsten) y "La Cazadora" (Ashley Scott). Ante el bajo rating solo duró una temporada.

Dentro de la serie, Arrow, que comenzó en 2012 y terminó en enero de este año se le ha dado bastante importancia al personaje de "Black Canary" encarnado por Katie Cassidy, Juliana Harkavy y Caity Lotz.

"Canario Negro" llegó también al cine en la piel de Jurnee Smollett-Bell gracias al filme Aves de presa y la Fantabulosa emancipación de Harley Quinn, en donde Margot Robbie es la encargada de encarnar a "Harley".

Tal y como le ha ocurrido a Gal Gadot con "Wonder Woman", a Margot le sentaron de maravilla las locuras de "Harley Quinn", a quien se le verá en la segunda película de Suicide Squad.

La serie, Titans, cuyas primeras dos temporadas se encuentran en Netflix ha traído de los comics a "Wonder Girl", "Raven", "Dove" y "Starfire" . En ese orden, les dan vida Conor Leslie, Teagan Croft, Minka Kelly y Anna Diop.

DC y Warner de igual manera le han apostado a los personajes de "Stargirl" y "Batwoman", quienes ya cuentan con sus propias series de televisión.

Más casos

Actrices encarnan personajes de DC *Danielle Panabaker es "Killer Frost" en la serie de The Flash. *Jessica De Gouw encarnó a "La Cazadora" en Arrow. *Ciara Renée se volvió "Mujer Halcón" en Legends of Tomorrow. *Maisie Richardson-Sellers ha sido "Vixen" en Legends of Tomorrow.