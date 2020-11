Aseguran que Ninel Conde pagó su boda

Luego de que Ninel Conde y Larry Ramos se casaran el pasado 28 de octubre tras una serie de obstáculos, aseguran que la artista fue quien costeó todos los gastos de esta pues su ahora esposo no tenía dinero.

Así lo declaró una supuesta amiga de la actriz a la revista TVNotas, donde reveló detalles de la ceremonia nupcial. De acuerdo a la fuente, Conde habría gastado 50 mil pesos por su boda sin el apoyo económico de Ramos, ya que él no habría podido hacerle transferencias de sus cuentas de EUA.

"Al final del día quien pagó toda la boda fue ella misma, ya que según su novio, bueno, su ahora esposo, Larry Ramos, no pudo hacerle transferencias de sus cuentas en Estados Unidos y al final Ninel pagó todo lo de la boda, tanto el banquete y todos los proveedores, como la renta del lugar, que fue de 50 mil pesos".

La informante afirmó a la publicación que el esposo de Ninel no tenía dinero. "Qué te digo. Mira, yo quiero mucho a Ninel, pero la verdad creo que se encaprichó, se aferró a casarse con él, pese a que todo estuvo siempre en su contra. Aunque dicen, porque no me consta, que también él se está aprovechando de ella, pues se dicen muchas cosas de Larry. Pero los hechos hablan y ella pagó su boda porque él no tenía el dinero".

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Ninel Conde (@ninelconde) el 4 de Sep de 2020 a las 9:12 PDT

Al haber sido aparentemente una de las invitadas al enlace nupcial de la cantante, la presunta allegada a Conde platicó que Ramos tuvo un comportamiento "raro" durante la ceremonia.

"Ella, muy emotiva, de hecho, al final de la bendición se soltó a llorar. Aunque Larry es raro, de hecho, casi no habló con nadie, no participaba con más personas. Tampoco mostró sentimientos hacia ella, siempre se comportó frío, obvio, sí la abrazaba y le decía que la amaba, pero no se ve como un hombre enamorado".

Asimismo, la supuesta amiga reveló que Ninel pasó un momento agridulce cuando al finalizar la ceremonia sus hermanas se levantaron a abrazarla, pero su hija Sofía no.