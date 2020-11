Fernando Sujo pide a laguneros ser conscientes

Ante los incrementos de casos de COVID-19 en La Laguna, enfermedad que desgraciadamente está cobrando la vida de muchas personas en la región día a día; el ganador de La Voz Azteca, Fernando Sujo, le pide sus paisanos que sean conscientes y se olviden por un rato de las fiestas.

El lagunero recién subió un video en su página oficial de de Facebook en el que realiza la petición y además recalcó que ha cancelado sus presentaciones con el fin de cuidar su salud y por supuesto la de su familia.

"Espero que estén bien, gracias a Dios yo también lo estoy y mi familia. En Torreón me han estado invitando a eventos, pero no he asistido; estoy cancelando todo porque me da mucho miedo la situación, me da miedo la pandemia.

"No me quiero estar exponiendo ni a mí ni a mi familia. Vivo con mis abuelos, con mi bisabuela que acaba de cumplir 102 años, con mi mamá; así que por favor les pido que se queden en sus casas y sean conscientes, está muy fea la situación".

El intérprete exhortó a los laguneros a abstenerse de reuniones con amigos ya que, según el Subcomité Técnico COVID-19 de la Región Laguna las bodas, 15 años o celebraciones de cumpleaños han sido detonantes para que la Comarca volviera al semáforo rojo.

"Sé que estamos en épocas de festejos, pero por favor, no hagan fiestas, yo creo que lo más sano y maduro es quedarse en sus casas por su bien, por la salud de los demás y de su familia. Cuídense mucho, cuiden a su familia, ojalá y tomen mi consejo".

Fernando Sujo comentó que por ahora se quedará en su hogar alistando nuevas canciones que dará a conocer en breve.

Sujo se convirtió en el ganador de La Voz Azteca hace unos meses bajo la tutela de Christian Nodal.

El lagunero logró brillar en el programa gracias a su talento vocal.