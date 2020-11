Javier Aguirre confiesa estar cerca de la MLS

Javier Aguirre no le diría que no a una oferta de la Major League Soccer. Es más se dice "cerca" de dar el paso y regresar al continente americano.

El "Vasco", quien ahora no tiene trabajo ya que renunció a dirigir al Leganés en la Segunda División de España, fue entrevistado por un canal estadounidense sobre los rumores que lo colocan como serio candidato para dirigir al La Galaxy que acaba de despedir al entrenar argentino Guillermo Barros Schelotto.

"No es nuevo esto de la MLS", dijo Aguirre, "hace algún tiempo me entrevistaron dos equipos. La MLS no es algo que me disguste, me llama la atención", dijo.

En estos momentos "me encuentro en España, aquí vivo", pero "estoy a la espera de una oferta". Y reiteró: "Claro que me gusta mucho la MLS que ha crecido bastante y... ¿estoy cerca? Sí, estoy cerca".