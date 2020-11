Asegura alcalde de Torreón que Municipio cerrará año con finanzas sanas

Torreón terminará 2020 con "finanzas sanas" pese al escenario de adversidad sanitaria y económica que ha enfrentado, así lo afirmó ayer martes ante medios de comunicación el alcalde Jorge Zermeño, quien agradeció a la ciudadanía por mantener los niveles de cumplimiento en el pago de impuestos municipales, principalmente el predial.

El alcalde indicó que pese a los pronósticos al inicio de la contingencia sanitaria y los constantes recortes del Gobierno federal, se logrará cerrar de acuerdo a lo planeado al Presupuesto de Ingresos que al cierre de diciembre proyecta alrededor de 2 mil 700 millones de pesos.

"Debo decirlo también con orgullo para los torreonenses, que a pesar de las dificultades logramos, vamos a terminar el año con el presupuesto que originalmente nos habíamos propuesto y probablemente con algo más, gracias al buen manejo, a la honestidad, a la transparencia. Somos de los pocos municipios que vamos a terminar bien, que no le hemos pedido prestado a nadie, que hemos mantenido el nivel de obras y servicios que nos propusimos desde el inicio del año, llevamos dos meses que no anunciamos todas las obras que se están llevando a cabo y a veces los medios no dan cuenta de todo lo que se está haciendo".

Respecto a las obras que se han completado con los recursos municipales destacó las correspondientes al drenaje, conexiones en las tuberías de agua potable y pavimentación, las cuales dijo que se llevan a cabo de forma permanente pero "están enterradas", también se refirió a unas 34 mejoras en escuelas del municipio mediante techumbres, baños y canchas de usos múltiples.

"A veces solamente dan cuenta de ciertas fallas que puedan tener los servicios en la ciudad, yo espero también que valores que tenemos un gobierno que ha sabido hacer las cosas bien, que la ciudad no se ha caído, que mantenemos la limpieza, la campaña 'antigrafitis', una ciudad más limpia, más segura… Vamos a terminar el año bien".

Respecto a los recortes federales de cara a 2021, Zermeño Infante señaló que no existe resignación a perder más recursos, por el contrario destacó la gestión que se realiza de forma permanente con los diputados federales y la Secretaría de Hacienda para que se pueda definir de manera "justa" la distribución de participaciones a los municipios.