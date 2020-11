Joven lagunera lanza la iniciativa Ayudando Héroes

Ana Calvillo tiene 15 años y a su corta edad lanzó la iniciativa "Ayudando Héroes" para dotar de insumos médicos al personal que labora en hospitales públicos del municipio de Torreón y que en la actualidad hace frente a la pandemia, atendiendo a enfermos de COVID-19. La idea también es ayudar con material de protección personal a familiares de pacientes que fueron infectados por el virus SARS-CoV-2.

La joven estudia la preparatoria y explicó que esta iniciativa nació de sus ganas de ayudar al personal del sector Salud y a las familias de las personas infectadas de coronavirus pues está consciente de que en la actualidad hay carencia de insumos para hacer frente a la lucha contra esta enfermedad

"Yo no hacía nada (en mi casa) en las tardes y como ahorita está bien feo esto del COVID, decidí juntar fondos y comprar cada semana cubrebocas, caretas, lo que le falte al personal de salud y a los familiares de los enfermos", dijo.

A través de la plataforma de pagos digitales Moneypool, Ana lanzó su iniciativa con el fin de juntar dinero para esta causa.

"Este pool es para recaudar fondos para comprar insumos médicos a personal que está al frente ayudando a enfermos de COVID19. Todo lo recaudado será destinado a comprar cubrebocas, caretas, guantes y batas", publicó la joven en https://www.moneypool.mx/p/O4blD6E?utm_source=mp_pool_direct_link

Hasta ayer, el balance era de 2,200 pesos recaudado y todo se transparentará a través de imágenes de las compras y entregas que se hagan. Las personas interesadas pueden ingresar al sitio de internet ya mencionado, registrarse y participar.

También se reciben donativos en especie en la Plaza comercial 505 de Torreón ubicada sobre la carretera Torreón-San Pedro. Pueden dirigirse con Bárbara Garza, madre de Ana.

En Instagram, la iniciativa se puede encontrar como "Ayudando Héroes" donde además se publicó un número de cuenta bancaria BBVA para quien desee realizar algún depósito. El número es 4152313495679693

"Ayudar me deja una gran satisfacción porque yo quiero estudiar Medicina, entonces ahorita servir a la gente es muy bueno porque los insumos son totalmente necesarios".

Ana dice que en estos últimos días cuando el ritmo de contagios ha crecido en La Laguna, ha visto a mucha gente de su edad que continúa saliendo a eventos sociales "porque no les importa (el COVID) o porque creen que son inmunes porque ya les dio pero la verdad es que muchos chavos se están enfermando, pedirles que se queden guardados, no les cuesta nada, es por la salud de toda su familia, piensen en los demás, no sean egoístas porque hay mucha gente que es vulnerable, quédense en casa".