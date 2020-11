Descartan aumentar impuestos en Gómez Palacio

A pesar de una reducción estimada de 100 millones de pesos en ingresos que tendrá el Ayuntamiento de Gómez Palacio para el 2021, no afectarán con más impuestos a los ciudadanos, además los programas sociales continuarán y se incrementarán, al igual que los incentivos para quienes generen nuevos empleos, anunció el síndico municipal y presidente de la Comisión de Hacienda del Municipio, Omar Castañeda González. "El tema fundamental es que no creamos impuestos y no vamos a incrementar impuestos. Se estima nada más un 3% de inflación que quizá llegue a incrementarse pero aquí los impuestos no subirán", indicó el funcionario.

El pasado 31 de octubre fue la fecha límite para mandar al Congreso de Durango la propuesta de Ley de Ingresos del Ayuntamiento, misma que fue aprobada el 29 de octubre por una estimación inicial de 1,603 millones de pesos en números redondos que representan 62 millones de pesos menos en ingresos propios de lo presupuestado en 2020. En la propuesta se contemplan ingresos por 350 millones de pesos en Sideapa y Sideapar que por lo menos representan una caída de 20 millones de pesos menos que este año. En eficiencia física, el síndico mencionó que de cada 100 litros solamente el 30% se factura, lo que también repercute en las finanzas. Además se contemplaron 0 ingresos en la Expo Feria que regularmente es una entrada estimada de entre 25 y 30 millones de pesos pero que debido a la pandemia ahora representará solo gastos de conservación y nómina y ningún ingreso todavía. Castañeda mencionó que habrá otro ajuste porque se estima que para inicios del próximo año habrá una reducción del 7% en las participaciones federales que representan entre 45 y 50 millones de pesos menos de lo que recibe el Ayuntamiento. "Es decir que todavía habrá un ajuste a la baja en el 2021 por lo que es posible que quedemos en alrededor de unos 1,550 millones de pesos, lo que representaría una caída de más de 100 millones de pesos y esto ocasiona que en definitiva tengamos que apretarnos más el cinturón en la administración municipal", dijo. Destacó que a la fecha para hacer frente a la pandemia se han recortado todos los gastos superfluos y que se han mantenido todos los apoyos sociales como los escolares que son por cerca de 6 millones de pesos. "Vamos a duplicar el apoyo para la reactivación económica para microcréditos y pasar de dos a cuatro millones de pesos, vamos a seguir con el apoyo alimentario por la contingencia", aseguró. También dijo que una de las prioridades será la infraestructura para lo cual esperan obtener apoyo del Gobierno del Estado.