Pide Biden 'paciencia' y expresa confianza en ganar elección presidencial

"Sabíamos por el número improcedente de votos "tempranos" (por correo) tomaría tiempo, tendríamos que tener paciencia, hasta que el conteo esté terminado y esto no acaba hasta que cada voto está contado".

"Nos sentimos bien, confíamos en Arizona, ya nos adjudicamos Minnesota y seguimos en el juego en Georgia, aunque no era lo que esperábamos", expresó.

Manifestó que ganará Pensilvania y destacó la confianza sobre el proceso.

Tune in as I speak to the nation live from Wilmington, Delaware. https://t.co/ye8knRucoz