Tiendas de conveniencia en San Pedro, con más sanciones por incumplir medidas sanitarios

La jefa de la Jurisdicción Sanitaria número siete, Rocío Quiroz Flores dijo que las clausuras por incumplir los protocolos sanitarios, se generan principalmente en tiendas de conveniencia, incluso hace unos días se amonestó una en el municipio de San Pedro.

Lo anterior se derivó por la queja que se recibió a través de las redes sociales en donde se les alertaba que en dicho establecimiento no se cumplía con la sana distancia, había personas sin cubrebocas, no se había gel antibacterial, además de que se permitía la entrada a personas consideradas en el grupo de riesgo.

“Fue una queja que se recibió a través de las redes sociales, por lo que se envió a personal para verificar y se pudo constatar que no se cumplía con las medidas En este lugar no se cumplía con la sana distancia, sin cubrebocas, no había gel, estaban entrando adultos mayores, niños y embarazadas”

La jefa jurisdiccional recalcó que hay una constante supervisión en la zona comercial de San Pedro y Francisco I. Madero, a fin de verificar que se cumpla con las medidas sanitarias y dio que es de gran ayuda las quejas que se reciben en donde los establecimientos no cumplen con el protocolo.