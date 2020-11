Peloteros del Unión Laguna lucen en la LMP

La delegación de peloteros, coaches y staff representantes de los Algodoneros del Unión Laguna en la Liga Mexicana del Pacífico, sigue muy activa en el competitivo circuito de la costa, el cual está por cumplir su tercera semana completa de juegos.

Dentro de la legión de Algodoneros, se destacan peloteros jóvenes que recién están debutando en la Liga Mexicana del Pacífico, como es el caso de Francisco “Panchito” Hernández, joven formado en la organización Guinda y que tuviera buenas campañas en 2018, estaría de regreso con los Algodoneros en 2020, pero la pandemia obligó a la cancelación de la temporada.

El zurdo “Panchito” Hernández logró quedarse con un lugar en el roster de los Venados de Mazatlán y el pasado 24 de octubre recibió la oportunidad de debutar en la Liga Mexicana del Pacífico, de la mano del mánager Juan José Pacho. El jardinero nativo de San Felipe, Baja California, respondió con un batazo que se convirtió en triple, su primer hit en la LMP y además tuvo su primera carrera impulsada, recibiendo la pelota como regalo y recuerdo de tan memorable momento; hasta antes de iniciar la sexta serie de la temporada, Hernández acumula 5 hits, incluyendo 2 dobletes, su promedio de bateo está en .208.

Otros Algodoneros del Unión Laguna que visten la camisola de los Venados, son los lanzadores Fernando Burgueño y Román Peña Zonta, quienes tienen temporadas dispares, ya que Burgueño no ha tenido decisión en victorias ni derrotas, participando en 8 juegos, su efectividad está en 2.70 carreras limpias admitidas por cada 9 entradas lanzadas. Por su parte, el zurdo Peña Zonta no lo ha pasado bien, no tiene juegos ganados y en cambio ostenta 4 perdidos, con gorda efectividad de 27.00, siendo parte de un bullpen porteño que ha experimentado muchos problemas.