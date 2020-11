Kanye West desata memes al decir que votará por él para presidente

El rapero compite como candidato independiente en algunos de los estados de Estados Unidos, por tal motivo, no pudo evitar expresar su felicidad porque por primera vez votará por alguien en quien confía plenamente: por sí mismo.

Así lo reveló a través de un mensaje en su cuenta de Twitter.

"Dios es tan bueno. Hoy voy a votar por primera vez en mi vida por el presidente de los Estados Unidos, y es por alguien en quien realmente confío … en mí", escribió.

God is so good Today I am voting for the first time in my life for the President of the United States, and it's for someone I truly trust...me.