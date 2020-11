Ex de Sabrina Sabrok operará a su hija para impedir que se embarace

A unos años de que la hija de Erick Farjeat junto a su ex Sabrina Sabrok entre a la adolescencia, el productor asegura que planea operar a Metztli para que no pueda embarazarse.

Y es que el pasado 18 de octubre la pequeña, que padece autismo, cumplió sus 10 años de edad, por lo que no falta mucho para que comience su menstruación y por ende su vida fértil.

Ante ello, Farjeat ha decidido tomar cartas en el asunto, pues piensa en un futuro interrumpir la fertilidad de su primogénita.

Así lo reveló a la revista TVNotas, donde explicó más detalles de cómo abordará el asunto.

“Lo que sí tengo en claro, pues una de sus maestras me lo dijo y su psiquiatra, es que debo considerar en algún momento operarla para que no tenga hijos, Metztli no tarda en comenzar con la menstruación y a partir de ahí su vida fértil”, señaló.

Erick habló sobre los motivos por los que no quiere que Metztli procree hijos.

“Muchos dirán que por qué estoy pensando en estos temas a su edad, pero es algo tan complicado y fuerte, que se debe tomar muy en cuenta. Psicológicamente sería muy fuerte para ella quedar embarazada y tener un hijo, por eso me recomiendan considerar operarla”.

Farjeat reveló cuándo es que planea ingresar a su hija a cirugía.

“Esperaré a que le llegue la menstruación para llevarla con el ginecólogo y él nos vaya guiando en este nuevo proceso. Aquí lo más grave, en mi niña y en todas las nenas con autismo, es que casi no te hablan, entonces no te pueden decir si les duele o incomoda algo”.

Erick contó a la publicación que es consciente de lo delicado del tema, por lo que asegura que preparará a Metztli para cuando llegue el momento no vaya a tomarlo como algo alarmante.

“Pienso llevarla con especialistas para que sepa lo que su condición le permite entender. Estoy consciente de que este despertar a la adolescencia es muy fuerte para todos; si para cualquier niña llega a ser sorpresivo su primer periodo, imagínate para una niña con autismo. Por ello, en un par de años tengo que ir preparando a mi nena, para que cuando llegue ese momento no se vaya a asustar ni lo vaya a tomar como algo alarmante”.

Al preguntársele sobre si Sabrina Sabrok sabe sobre su decisión respecto a su hija, Erick Farjeat declaró que ella no tiene conocimiento del tema, pues asegura que no le interesa.

“A la señora no le importa; jamás se comunica con Metztli, no le interesa”, dijo.

