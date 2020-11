¿Cuáles son los mejores colores para una cocina?

El color que escojas para es más importante de lo que podrías creer, además de tener efectos sobre tu estado de ánimo y apetito, también entra un factor que notarás cuando quede lista: la limpieza.

Las cocinas en color blanco se han popularizado en redes sociales a que trae consigo múltiples beneficios, comenzando con un gran atractivo visual, sin embargo, es importante considerar los pros contras si es esa de su ejecución.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Красивые белые кухни (@whitekitchens) el 25 de Ago de 2020 a las 12:13 PDT

Por un lado, tendrá la ventaja de la luminosidad de la paleta cromática a que puede reflejar hasta el 96% de luz. De ahí que sea una excelente opción para las cocinas con poca recepción de luz natural. Se puede aplicar en un total look, que abarca desde paredes hasta muebles, la claridad del espacio se multiplicará.

Sin embargo, aunque son las más luminosas, también son de las más sufridas debido a la facilidad con la que se destacan las manchas y marcas, especialmente en acabados brillantes donde se refleja la luz.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Красивые белые кухни (@whitekitchens) el 14 de Ago de 2020 a las 10:18 PDT

Si lo que deseas es darle un aspecto más amplio, esta es tu mejor opción, ya que dará la sensación de haber agregado un par de metros más. Además, puedes estar seguro de que usando color blanco estarás consiguiendo un look atemporal que nunca pasa de moda, por lo que puedes disfrutar de este espacio aunque las tendencias cambien, incluso puedes sólo cambiar ciertos muebles y se verá totalmente diferente, de ahí la ventaja de un “lienzo en blanco”.

El blanco es la base para cualquier estilo, por lo que puedes escoger una cocina nórdica, rústica, clásica, minimalista, moderna o cualquier otra que desees sin problemas.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Красивые белые кухни (@whitekitchens) el 14 de May de 2020 a las 11:07 PDT

Además del blanco, los colores grises e incluso el negro, son capaces de dar una presencia cargada de elegancia, además de lucir aemproales y estilosas. Sin embargo, debes tomar en cuenta que el color blanco puede crear atmósferas muy frías y poco agradables (para algunos), por lo que es importante crear un ambiente más acogedor agregando otros elementos.

Si el color blanco te da una sensación de vacío, lo mejor será optar por otro color que, aunque cuenten con elementos similares, te haga sentir más cómodo. Recuerda que seguramente aquí pasarás mucho de tu tiempo.

El color gris es un color muy noble y adecuado para muchos estilos. Es más práctico que el blanco y también combina con muchos otros colores, tanto cálidos como fríos. Si la cocina en este tono te parece muy estricta puedes agregar elementos en tonos rojos, verdes, morados o rosados.

No se recomienda usar en habitaciones frías y poco luminosas a menos que haya compensación con madera.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por deVOL Kitchens (@devolkitchens) el 2 de Nov de 2020 a las 1:03 PST

Por otro lado, y para quienes desean algo con más colorido, el azul es adecuado para paredes, muebles, utensilios, decorativos o neutros.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Matt Willis Interiors (@mattwillisinteriors) el 21 de Oct de 2020 a las 1:27 PDT

Entra en armonía con el blanco, gris y madera. Si tu cocina es pequeña, el azul es una buena opción si tienes ventanas que den al lado soleado, ya que un azul frío puede ayudarte a bajar la temperatura. Otra de sus ventajas, es que, para quienes quieren perder peso, se cree que el azul reduce el apetito. Además, luce muy atractivo con madera.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por deVOL Kitchens (@devolkitchens) el 19 de Oct de 2020 a las 1:02 PDT

Si te vas por un color estimulante como lo es el amarillo, debes tomar en cuenta que se cree que estos colores alegres no deben ocupar más de la miad del espacio; incluso, todos los colores cálidos comen espacio, por lo que si deseas que luzca espaciosa y tu cocina no es mu amplia, quizá no sea u mejor opción.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Red Onion Kitchen Design (@red_onion_kitchen_design) el 24 de Oct de 2020 a las 8:58 PDT

Sigue siendo una buena opción para las cocinas que no están del lado soleado, ya que reemplazará al sol alineará esa sensación. Se sugiera elegir desellos amarillos pero combinarlo con colores neuros.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Kurama Living | Home Decor ✨ (@kurama_living) el 22 de Oct de 2020 a las 4:17 PDT