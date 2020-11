Clínica COVID en Academia de Policía de Torreón costará $700 mil al mes

Alrededor de 700 mil pesos sería el costo de la nómina mensual de la clínica de rehabilitación para pacientes COVID-19 que se está instalando en la Academia de la Policía de Torreón, así lo reveló este martes el alcalde de la ciudad, Jorge Zermeño.

Indicó que será en un plazo de aproximadamente 10 días cuando el espacio pueda estar completamente equipado y listo para ponerse en marcha, aunque queda por resolver la logística de funcionamiento y la contratación de personal, mismo que requerirá de formas adecuadas para la preparación de alimentos, puntos de intendencia y desecho de materiales, lavado de ropa, almacenamiento de medicamentos e insumos, áreas de concentración de personal, entre otras cuestiones.

Zermeño afirmó que realizando un cálculo del personal médico, de enfermería, intendencia y apoyo en general que se requiere en la Academia de la Policía de Torreón, serían al menos 700 mil pesos los que se deben de erogar mensualmente, recurso que esperan absorba parcial o totalmente la Secretaría de Salud de Coahuila, aunque en un escenario ideal debiera ser el Gobierno Federal el que lo haga.

“Es preocupante lo que está pasando en la región, es preocupante ver que el numero de camas se está saturando, también estamos diciéndoles lo que se está haciendo para contar con más camas… Yo espero que en unos diez días ya pueda estar funcionando, ya ahorita se están haciendo las adecuaciones necesarias, lo que nos pidieron, habrá que equiparlo con camas, alrededor de 30 por lo pronto”.

Zermeño Infante destacó que solamente en adecuaciones preliminares se han invertido unos 2 millones de pesos para que el espacio pueda contar con la capacidad de recibir pacientes y operar de forma regular, sin embargo hizo énfasis en que lo “complejo” de la presente contingencia sanitaria no es contar con las camas suficientes, sino que exista el personal suficiente para dar atención a todos los hospitalizados.

“El contratar médicos, enfermeras, camilleros, personal del aseo, limpieza, es el funcionamiento, que además hay que decirlo, ahorita el problema en muchos hospitales no es la falta de camas, es la falta de personal, eso nos reportan del Seguro Social, del ISSSTE, del Hospital General, pueden destinar más camas, lo que no pueden destinar es más personal porque no lo tienen”.

El mandatario local reiteró el llamado a la población de que extremen precauciones ante la incidencia de contagios del COVID-19, situación que admitió haber llegado ya a niveles “preocupantes” y que en el corto plazo requerirán de nuevas determinaciones del Subcomité Técnico de Salud.