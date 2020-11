Pide PAN Gómez Palacio aclarar observaciones

El Partido Acción Nacional (PAN) en Gómez Palacio pide aclarar las observaciones hechas respecto a la cuenta pública del Municipio de 2019.

El presidente del partido, Mario Ibáñez Delgado, dijo que es necesario que la pasada y la actual Administración municipal solventen los señalamientos.

El 2019 fue un año compartido puesto que la pasada Administración concluyó en agosto y la actual inició en el mes de septiembre.

"Una vez más Gómez Palacio demuestra que las personas que se encargan de ver las finanzas y administrar no están haciendo las cosas bien. Los regidores de la fracción de Acción Nacional se han cansado de pedir cuentas en todos los renglones y siguen sin entregar y ahí está el resultado", dijo Ibáñez, quien explicó que lo observado por la Entidad de Auditoría Superior del Estado (EASE) no necesariamente significa que sea dinero robado. "No quiere decir que lo hayan desviado o robado pues tienen 20 días hábiles para comprobar o justificar. Quién sea, pasada administración o la actual, tienen que subsanar y tienen que responder y debe de haber sanciones ejemplares por parte de la entidad".

Como se informó, son casi 47 millones de pesos (mdp) observados por la EASE al Municipio de Gómez Palacio del 2019, conformados de 9.4 mdp de la pasada administración y 37.5 mdp de la actual. En ambos casos considerando los organismos descentralizados.

La actual Administración Municipal solicitó en 2019 un crédito bancario con la banca comercial por 30 millones de pesos para hacer frente a diversos compromisos que según las autoridades municipales no saldó la anterior Administración.

Adicionalmente el pasado 23 de octubre del presente año fue turnado a la Comisión de Hacienda, Presupuesto y Cuenta Pública, así como a la Comisión de Vigilancia de la Entidad Superior del Estado, una queja por parte de la presidenta municipal de Gómez Palacio, Marina Vitela, en el cual solicita un análisis a fondo respecto a las observaciones contenidas en el informe de resultados de la cuenta pública 2019, particularmente en el ejercicio comprendido de enero a agosto de la administración 2016-2019, ya que a decir de la administración actual, dicho informe no contiene ninguna de las observaciones e irregularidades detectadas en el proceso de entrega-recepción, que pudieran configurarse en un desvío del erario público por más de 500 millones de pesos, observaciones que la propia Entidad Auditora observó al revisar los informes preliminares, pero que omitió plasmar en el informe de resultados.