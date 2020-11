Acumula Profeco más de mil quejas contra Interjet

Los usuarios que se vean afectados por la cancelación de vuelos por parte de la aerolínea Interjet pueden poner su queja ante la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco), en el número 555-568- 8722 o en el sitio de internet www.gob.mx/profeco, pues se cuenta ya con un juicio colectivo a nivel nacional en contra de la empresa.

La aerolínea canceló operaciones este fin de semana y será hasta este martes cuando realicen los cambios de vuelo a los usuarios que tenían necesidad de viajar en estos días. De acuerdo a la dependencia federal, hay más de mil quejas formales en el país en contra de la empresa, por lo que la acción colectiva se encuentra actualmente en un juzgado.

Extraoficialmente se ha dado a conocer que la suspensión en los vuelos se debe a la falta de liquidez para el pago de combustible y que la empresa está al borde de la quiebra, por lo que la Profeco hoy podría emitir una alerta a todos los consumidores en el país donde se les pide no comprar ya boletos debido al tipo de medidas que han tomado, que afectan directamente a los viajeros.

La Profeco señala que, toda vez que las cancelaciones y demoras son imputables a la aerolínea, conforme a Ley de Aviación Civil y la Ley Federal de Protección Consumidor, Interjet deberá, en caso de cancelación, reintegrar el precio del boleto o la proporción que corresponda a la parte no realizada del viaje, más una indemnización que no será inferior al 25 por ciento del precio del boleto o de la parte no realizada del viaje.

Ofrecer transporte sustituto en el primer vuelo disponible y proporcionar, como mínimo y sin cargo al pasajero, acceso a llamadas telefónicas y envío de correos electrónicos; alimentos de conformidad con el tiempo de espera que medie hasta el embarque en otro vuelo.