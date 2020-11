Venderán en la plaza excedente de flores en Matamoros

Alrededor del 60 por ciento del producto se les quedó a los vendedores que se instalan en el tradicional Mercado de las Flores en la Plaza Principal de Matamoros, quienes externaron su preocupación ya que no alcanzarán a recuperar al menos la inversión.

El secretario general del Sindicato de Floristas, Mario Alberto Rodríguez Mora, externó que inicialmente les dieron permiso para instalarse del 28 al 31 de octubre y al ver la poca repuesta de los clientes se extendieron al primero y dos de noviembre, pero las ventas no mejoraron, ya que por el cierre de los panteones las personas ya no acudieron a comprarles.

Agregó que de los 17 miembros del sindicato, este año se instalaron 10, pero repitió que están desilusionados por la poca venta pues se les quedó aproximadamente el 60 por ciento y aún y ni vendiendo a mitad de precio alcanzan a recuperar la inversión.

"Tenemos toda la flor, se nos quedó el 60 por ciento, yo creo que no vamos a sacar ni los gastos. Nos habían dejado ponernos del 28 al 31 de octubre, pero no funcionó, no vendimos nada y entonces extendimos, le estuvimos pidiendo al alcalde que nos dejara estar el primero y el día dos pero de nada sirvió por que el panteón está cerrado".

Agregó que las pocas personas que han acudido compran muy poco ya que decidieron colocar sus altares y así honrar a sus fieles difuntos.

"Yo tengo clientas que cada año se llevaban hasta 6 docenas de gladiolas y ahora las que vinieron se llevaron media docena, porque dijeron que nomás iban a poner un altar en sus casas".

Dijo que incluso por esos dos días extras que se les permitió trabajar el municipio pretendía cobrar 300 pesos más, pues por los cuatro días que se instalaron al inicio el permiso de venta se los cobraron en 500 pesos de los cuales 150 se quedan como depósito para garantizar que al retirarse dejarán limpio el espacio y si no es así no recuperan ese dinero, pero al ver su situación decidieron pagar solo 200 de los 300 pesos que les cobraron por los dos días extra.

"De verdad que nuestras autoridades en lugar de apoyarnos nos atrasan, si les estamos diciendo que la venta está muy mal, no debieron cobrarnos y nos pedían 300 pesos y al final les dijimos que nomás les daríamos 200 ".

Reprocharon también la decisión de cerrar el panteón, pues consideraron que les hubieran permitido accesar a los visitantes, como se tenía previsto inicialmente: es decir con un estricto control de entrada y que permanecieran al menos media hora.

"Más que nada pues las autoridades pudiendo habernos ayudado, que el Estado hubiera permitido que se abrieran, aunque estuviera todo muy controlado, así como habían dicho al principio, que los dejarían entrar aunque sea por una media hora. La gente está enojada por que cómo en las elecciones si se permitió y aquí hasta tuvieron baile".

"Nos dieron en la torre y para recuperar algo de plano estamos dando casi regalado, ni a precio estamos dando las flores. Empezamos a dar a 70 pesos la gladiola y ahorita la estamos dando en 50 o menos, pero ya ni aunque la demos a 40, porque la gente ya no la compra si están cerrados los panteones".

Finalmente el entrevistado dijo que muchos ya no podrán ponerse los siguientes días en sus domicilios o en otros puntos, ya que hay flor que no aguantará más tiempo, pues ya empieza a marchitarse.

40 POR CIENTO se vendió solamente.