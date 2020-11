Analiza PAN los factores de derrota en elecciones

El presidente del Partido Acción Nacional (PAN) en Coahuila, Jesús de León, afirmó que pese a la derrota que sufrieron el pasado 18 de octubre en las elecciones para renovar el Congreso Estatal, se tiene "respaldo total" a su labor de dirigencia y a las acciones que se han implementado mediante los comités municipales.

Señaló que el fin de semana pasado realizaron sesión del Consejo Estatal del partido, ahí se llevó a cabo un análisis respecto al proceso electoral y las causas que llevaron al PAN a sufrir una de las derrotas más claras en los últimos años, resultado que además los colocó como tercera fuerza política en Coahuila y que los marginó a tener representación solo por la vía plurinominal en la siguiente legislatura.

"El sábado tuvimos consejo estatal, donde estuvimos prácticamente 70 consejeros estatales analizando precisamente los resultados de la elección, una derrota o un triunfo se debe a 'n' cantidad de factores, no es únicamente una persona en lo particular, sino es un conjunto de factores que te implica el ganar o perder una elección, el respaldo total del consejo no solamente a la dirigencia estatal, sino a las acciones que hemos venido haciendo, incluso a los presidente de los comités municipales, que parte importante también recae en ellos y que con la coordinación que hemos tenido, pues hemos estado haciéndole frente a esto".

El líder de Acción Nacional en Coahuila no solamente evitó hablar de una posible renuncia a la dirigencia de su partido, sino que afirmó que se están haciendo las revisiones necesarias para encarar de la mejor forma el próximo proceso electoral en 2021, mismo en el que habrán de elegirse a diputados federales y presidencias municipales.

"El partido entendió y estamos en ese proceso, el mensaje de los ciudadanos el pasado 18 de octubre, vamos a trabajar, vamos a estar haciendo un esfuerzo importante para recobrar la confianza de los ciudadanos y que en el 2021 nos vaya de mejor manera, sobretodo donde somos gobierno y podamos refrendar el triunfo del PAN y específicamente aquí en Torreón", destacó Jesús de León.

Recordó que todos los integrantes del partido que busquen una candidatura deberán de separarse 90 días antes de la jornada electoral, es decir, en febrero próximo podrían darse las primeras licencias y renuncias en el caso de los cargos públicos.