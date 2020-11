Ubisoft Connect: un ecosistema integrado para gamers

Ubisoft el creador, y distribuidor de franquicias y títulos como Assassin's Creed, Far Cry, For Honor, Just Dance; la serie de videojuegos de Tom Clancy, que incluye Ghost Recon, Rainbow Six y The Division; entre otros títulos ha anunciado el lanzamiento de Ubisoft Connect.

En días pasados, Ubisoft anunció que su ecosistema existente de servicios de jugadores y programa de lealtad, Uplay y Ubisoft Club, se "refrescarán y expandirán" bajo el título de Ubisoft Connect. El estreno de esta nueva "interfaz universal" sucedió el pasado jueves 29 de octubre e inició con Watch Dogs: Legion. Entre los beneficios que Ubisoft Connect trae consigo es que: los gamers de cualquier plataforma, ahora "podrán interactuar con los servicios in-game de Ubisoft, actividades y comunidad". Esta nueva experiencia está disponible con una "integración intuitiva y perfecta dentro del juego en los más recientes títulos y novedades" dijo la compañía. Ubisoft Connect tiene sus bases en la experiencia de diez años de operar servicios en línea en PC vía Uplay. Además del programa de lealtad Ubisoft Club, el cual le ha entregado a los gamers "más de mil millones de recompensas" hasta la fecha, aseguró. Esta expansión le permitirá a los jugadores acceder a las capacidades sociales e in-game, sin importar la plataforma que utilicen, incluyendo consolas y servicios de juego en la nube (al tiempo que la experiencia en PC continuará mejorando con servicios dedicados). Charles Huteau, director creativo de Ubisoft en Ubisoft Connect, explicó en comunicado: "hace una década, Ubisoft fue uno de los primeros editores en mejorar la experiencia de los jugadores con más servicios y características sociales. Queríamos construir sobre este legado para cumplir con la visión de Ubisoft de una comunidad global y llevar estos beneficios a todos nuestros jugadores". Ubisoft Connect tendrá la capacidad de "reunir a millones de jugadores". Por lo tanto, podría ser un lugar idóneo para que los gamers se puedan conectar con amigos o participar en eventos y actividades. Estarán disponibles novedosos desafíos de tiempo limitado. Además, el servicio le brindará a la comunidad gamer, un sistema de lealtad entre juegos que permite a los jugadores ganar una cantidad sin límite de Unidades para gastar en recompensas únicas, como armas o ropa. Disponibilidad y otras características Esta nueva experiencia integra una interfaz de noticias que reúne las actividades y logros de los amigos. Mientras que la función "Smart Intel" le dará a los jugadores, consejos y recomendaciones en video basados en sus actividades. Es decir, cada gamer tendrá acceso a datos sobre sus estadísticas personales y su estilo de juego para seguir mejorando. También podrán comparar sus números con los de grupos selectos de amigos a través de un sistema mejorado de clasificación. Esta plataforma está diseñada "para una nueva era de gaming, donde los jugadores esperan poder jugar, progresar y mantenerse en contacto con sus amigos en cualquier lugar". Como parte de este compromiso, la progresión cruzada completa, a través de todas las plataformas y servicios, estará disponible con algunos de los próximos títulos más esperados de Ubisoft: Assassin's Creed Valhalla, Immortals Fenyx Rising y Riders Republic. "La próxima generación de juegos va más allá de las mejoras tecnológicas y los mejores gráficos. Para nosotros, como creadores y editores, se trata de aportar más fluidez y versatilidad de tener la libertad de jugar en cualquier dispositivo y con quien quieras. Ubisoft Connect es nuestra apuesta por una nueva experiencia fluida para no solo facilitar la transición entre generaciones y plataformas, sino también ser el punto de partida de nuevos servicios que contribuyan aún más a nuevas formas de disfrutar de los juegos más centradas en el jugador", dijo en comunicado, Stephanie Perotti, vicepresidenta de servicios online de Ubisoft. Como parte de las celebraciones de Ubisoft Connect, se han desbloqueado "más de mil recompensas del Ubisoft Club, de forma gratuita, para todos los jugadores". Además, mencionaron que las actualizaciones regulares "añadirán más características y recompensas" más adelante. Con Ubisoft Connect, la experiencia de Ubisoft está disponible para Windows PC, Xbox One, Xbox Series X y Series S, PlayStation 4, PlayStation 5 y Nintendo Switch. A finales del año, se ofrecerán algunas características de Ubisoft Connect - que pueden variar en función de la plataforma - en los servicios en la nube: Stadia, Nvidia GeForce Now y Amazon Luna. Además, los gamers también pueden acceder al ecosistema a través de la aplicación móvil Ubisoft Connect, la aplicación de escritorio y en ubisoftconnect.com.