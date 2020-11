Serie You estrenará una tercera temporada en Netflix

“Se recomienda permanecer a más de 2 metros de distancia de Joe Goldberg. You temporada 3 está en producción”, reveló el servicio de streaming.

El anuncio ha emocionado a fanáticos de la serie pues el rodaje de la misma se vio retrasada por la pandemia de COVID-19.

Se espera que los nuevos capítulos lleguen después del verano de 2021.

Además, You contaría con nuevos actores en su elenco, algunos nombres que ya han hecho eco son los de Shalita Grant y Travis Van Winkle.

Fresh blood joining You Season 3:

Shalita Grant will play Sherry, a "Mom-fluencer" who appears down to earth, but is actually a mean girl who only pretends to welcome Love into her social circle.

Travis VanWinkle will play the wealthy Cary, who invites Joe into his inner circle pic.twitter.com/Js70prlmZv